Нічна атака "шахедів": у Черкасах чули вибухи, у передмісті Києва працювала ППО
У Черкаській області у ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець та пресслужба КМВА.
Про вибухи о 03:16 повідомило Суспільне із посиланням на власних кореспондентів. Згодом про повторні вибухи повідомлялося ще тричі.
Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу через ударні безпілотники противника для Черкаської області, у якій були помічені кілька груп ворожих цілей.
Керівник ОВА також попередив у своєму Telegram про підвищену небезпеку у Черкаській області.
"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - написав він о 03.41.
Близько 4 ранку у передмісті Києва тривала робота ППО.
"Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою!", – йдеться у повідомленні КМВА.
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