Нічна атака "шахедів": у Черкасах чули вибухи, у передмісті Києва працювала ППО

У Черкаській області у ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець та пресслужба КМВА.

Про вибухи о 03:16 повідомило Суспільне із посиланням на власних кореспондентів. Згодом про повторні вибухи повідомлялося ще тричі.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу через ударні безпілотники противника для Черкаської області, у якій були помічені кілька груп ворожих цілей.

Керівник ОВА також попередив у своєму Telegram про підвищену небезпеку у Черкаській області.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - написав він о 03.41.

Близько 4 ранку у передмісті Києва тривала робота ППО.

"Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою!", – йдеться у повідомленні КМВА.

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