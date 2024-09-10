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Нічна атака "шахедів": у Черкасах чули вибухи, у передмісті Києва працювала ППО

Шахеди у Київській та Черкаській областях 10 вересня

У Черкаській області у ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець та пресслужба КМВА.

Про вибухи о 03:16 повідомило Суспільне із посиланням на власних кореспондентів. Згодом про повторні вибухи повідомлялося ще тричі.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу через ударні безпілотники противника для Черкаської області, у якій були помічені кілька груп ворожих цілей.

Керівник ОВА також попередив у своєму Telegram про підвищену небезпеку у Черкаській області.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - написав він о 03.41.

Близько 4 ранку у передмісті Києва тривала робота ППО. 

"Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою!", – йдеться у повідомленні КМВА.

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Автор: 

безпілотник (4148) Київ (19457) Черкаси (547) Повітряні атаки на Київ (755)


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14 шахедів було збито, але є і попадання по будинках і промисловому приміщенню. Двоє травмованих. Умань має попадання і інфраструктуру. Черкаси збили 14!!!! Молодці, земляки
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10.09.2024 08:33 Відповісти
 
 