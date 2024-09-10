РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9165 посетителей онлайн
Новости
2 212 1
беспилотник (3155) Киев (24773) Черкассы (822) Воздушные атаки на Киев (636)

Ночная атака "шахедов": в Черкассах слышали взрывы, в пригороде Киева работала ПВО

Шахеди у Київській та Черкаській областях 10 вересня

В Черкасской области в ночь на 10 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В пригороде Киева продолжалась боевая работа противовоздушной обороны по российским ударным дронам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец и пресс-служба КГВА.

О взрывах в 03:16 сообщило Суспільне со ссылкой на своих корреспондентов. Впоследствии о повторных взрывах сообщалось еще трижды.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе из-за ударных беспилотников противника для Черкасской области, в которой были замечены несколько групп вражеских целей.

Руководитель ОВА также предупредил в своем Telegram о повышенной опасности в Черкасской области.

"Угроза применения врагом ударных БПЛА", - написал он в 03.41.

Около 4 утра в пригороде Киева продолжалась работа ПВО.

"Может быть достаточно громко. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя!", - говорится в сообщении КГВА.

Также читайте: Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные Силы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
14 шахедів було збито, але є і попадання по будинках і промисловому приміщенню. Двоє травмованих. Умань має попадання і інфраструктуру. Черкаси збили 14!!!! Молодці, земляки
показать весь комментарий
10.09.2024 08:33 Ответить
 
 