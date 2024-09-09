Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные Силы

Вечером 9 августа армия РФ атакует Украину ударными БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Несколько групп вражеских ударных БпЛА на Харьковщине. Держат курс на Полтавщину", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

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