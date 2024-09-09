Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные Силы
Вечером 9 августа армия РФ атакует Украину ударными БпЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Несколько групп вражеских ударных БпЛА на Харьковщине. Держат курс на Полтавщину", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
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YU ST
показать весь комментарий09.09.2024 23:33 Ответить Мне нравится 2
растуди
показать весь комментарий10.09.2024 00:27 Ответить Мне нравится 0
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