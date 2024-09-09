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Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные Силы

Росіяни запустили Шахеди по Україні

Вечером 9 августа армия РФ атакует Украину ударными БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Несколько групп вражеских ударных БпЛА на Харьковщине. Держат курс на Полтавщину", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

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09.09.2024 23:33 Ответить
Ну, летять, чому не збивають? Як там - навігаційно втрачені: до поляків чи румунів, або на бульбашів? Ну-ну
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10.09.2024 00:27 Ответить
 
 