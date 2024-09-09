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Беларусь (7771) беспилотник (3151) Госпогранслужба (6140)

Беларусь замалчивает информацию о российских БпЛА, которые залетают на ее территорию, - Госпогранслужба

Заліт шахедів у Білорусь

В Беларуси пытаются умалчивать информацию о залете российских дронов на территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Как отмечает Демченко, ГПСУ не фиксирует каких-то действий со стороны Беларуси рядом с украинской границей, когда на белорусскую территорию залетают беспилотники.

"Но, конечно, что мы следим в целом за тем, что происходит вглубь территории Беларуси, насколько она может быть угрожающей для Украины", - добавил он.

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Относительно "Шахедов", которые залетают на территорию Беларуси, Демченко напомнил о том, как Александр Лукашенко в свое время обвинял Украину в якобы нарушении воздушного пространства беспилотниками. В частности, в Минске обвиняли Киев в создании "угрозы" их стране. Зато когда к ним залетают "Шахеды", Беларусь пытается тихонько замачивать информацию о БпЛА.

"Просто называют, что они проводят какую-то "проверку" или "были вынуждены" сбивать БпЛА. И в этом случае почему-то на Украину они так не пытаются перебросить ответственность, а говорят об этом уже когда не могут скрыть того факта, что российские БПЛА залетают и на их территорию", - рассказал спикер.

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Напомним, в ночь на 7 сентября на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 7 дронов-камикадзе типа "Шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam.

В ночь на 4 сентября на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 4 "Шахеды". ВВС Беларуси поднимали в небо истребитель.
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Цікаво в чому вони замочують інформацію, в Аріелі чи Персилі ))
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09.09.2024 15:13 Ответить
думаю, у розсолі з-під гурків.
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09.09.2024 15:21 Ответить
Можна подумати що ті всі «зальоти та перельоти» до Литви з ними не погоджували.
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09.09.2024 15:25 Ответить
Білорусь треба давити на Мозирт...
Це іх основний козир...

Поставка пального...
Від Лукашенка больного...

Луукаш... відлікує останні дні...

Диктари , вмираючи...

Зостаються одні...

В фекаліях воняючих...
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09.09.2024 15:35 Ответить
патамушта бєларуссам всьоравно накакомязикє разгаварівать! паетаму анімалчят!
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09.09.2024 15:42 Ответить
Учора невідомий фалоімітатор с написом "Сделано в СССР" непомітно влетів прямісінько в зад самопроголошеного президента, начебто лукашенка, але він цього не відчув. Мабуть сподобалось....
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09.09.2024 15:45 Ответить
Бг-ггг... удовлетворен качеством наших РЭБ, а главдранык - терпила всех времен и народов... А ШО ДЕЛАТЬ. Рожденный ползать, летать не может ...ХЕХ...
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09.09.2024 16:55 Ответить
 
 