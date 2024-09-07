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Беларусь (7767) беспилотник (3142) дроны (3558)

По меньшей мере 8 дронов зашли ночью в Беларусь, один "шахед" был в 70 км от границы с Литвой, - Беларускі Гаюн. КАРТА

Шахеди вночі залітали у Білорусь

В ночь на 7 сентября на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 7 дронов-камикадзе типа "шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что первый "шахед" зашел из Черниговской области в направлении Лоева около 23:20 и уже через 40 минут вылетел обратно в Украину в направлении Киевского водохранилища.

"Дальнейшие заходы "шахедов" были примерно в 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16, 05:54. А около 08:13, по данным @eRadarrua, в Беларусь залетел разведывательный БПЛА типа Supercam.

Кроме заходов в Гомельскую область, минувшей ночью один из "шахедов" залетел и в Брестскую область примерно в 05:16 в районе Пинска и продолжил движение на север. Этот "шахед" зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до самых Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Этот шахед мог пролететь над Беларусью на север ≈200 км, что с ним случалось дальше - неизвестно", - говорится в сообщении.

Російські дрони у Білорусі вночі 7 вересня

"Беларускі Гаюн" сообщают, что в небе над Беларусью в течение ночи работали истребители и вертолеты ВВС РБ.

"В целом истребители ВВС РБ взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолеты с Мачулищей поднимались дважды. Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере - в районе Островца и Вилейки, что может свидетельствовать о том, что до севера страны мог долететь не один, а два шахэда", - рассказали в мониторинговой группе.

Напомним, 5 сентября минобороны Беларуси заявило, что ночью беспилотники "нарушили госграницу" республики, силы ПВО их уничтожили.

Смотрите также: Над Гомелем в Беларуси сбивали "шахеды", - Беларускі Гаюн. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Ой, казала моя бабця: "Не буди лихо - поки тихо!"
Тепер хай Лука ночами не спить!
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07.09.2024 14:53
+5
Лука терміново подав заявку на вступ в партію "Слуга народу". Хоче переселитись під купол Ради. Саме безпечне місце. Пуйло по Зе-владним ніколи не вдарить.
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07.09.2024 14:54
+4
я з нетерпінням чекаю, поки хоч один шахєд ********** на теріторію білорусії так, що наслідки від цього приховати буде неможливо. Може тоді запуски шахедів із Сещі кацапам прийдеться припинити.
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07.09.2024 15:09
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За українських дітей. Третя штурмова нещадно нищить років https://t.me/pecherymordora356
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07.09.2024 14:45 Ответить
Ой, казала моя бабця: "Не буди лихо - поки тихо!"
Тепер хай Лука ночами не спить!
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07.09.2024 14:53 Ответить
Скоро наші Герої навчаться не лише направляти шахеди , а й підривати їх у потрібному місці.
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07.09.2024 15:12 Ответить
Бабця ще й інше казала: "Дай боже нашому теляті вовка з"їсти!" Може то були не ВІСІМ "шахедів" - а менше? Просто один "петляв" довго в прикордонні! Тут хтось писав що над його містом "шахед" "******** мізками" і намотував круги над містом - поки у нього пальне не закінчилося та він не упав на землю!
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07.09.2024 15:18 Ответить
Лука терміново подав заявку на вступ в партію "Слуга народу". Хоче переселитись під купол Ради. Саме безпечне місце. Пуйло по Зе-владним ніколи не вдарить.
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07.09.2024 14:54 Ответить
Це ще квіточки.Бункерний наполегливо провокує картопляника для втягнення у війну.
Лука впирається,там обстановка трохи не така,як в раші
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07.09.2024 14:55 Ответить
І що, бульбаші жодного не збили?
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07.09.2024 15:02 Ответить
От що GPS - спуфінг "жівотворящій" робить. А може самі "шахеди" намагаються сховатись у бульбостані від української ППО.
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07.09.2024 15:04 Ответить
я з нетерпінням чекаю, поки хоч один шахєд ********** на теріторію білорусії так, що наслідки від цього приховати буде неможливо. Може тоді запуски шахедів із Сещі кацапам прийдеться припинити.
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07.09.2024 15:09 Ответить
Хтось бачив ті дрони, які "зайшли" в Білорусь? Звідки, типу опозиційний сайт, має такі данні навіть якщо б це було правдою?
Ці казки більш схожі на елемент підготовки запуску дронів з бульболенда.
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07.09.2024 15:27 Ответить
Лука Мудiщев позбивав цi дрони картоплею
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07.09.2024 16:07 Ответить
вони творюють казуз беллі.
раз новини бульбофюрера на рплани кажуть спектатор. то підстава наліцо. підготовка мізківтеж.
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07.09.2024 16:10 Ответить
Отак вони колись через Бєлларусію і на Захід полетять.
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07.09.2024 16:42 Ответить
 
 