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Новости Война
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Беларусь (7764) беспилотник (3126)

БПЛА ночью "нарушили госграницу" Беларуси, их уничтожили, - Минобороны РБ

У Білорусі підтвердили роботу ППО в ніч на 5 вересня

В Беларуси заявили, что беспилотники "нарушили госграницу" республики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение об их уничтожении. Своевременными действиями дежурных сил противовоздушной обороны все цели нарушителей были уничтожены", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее "Беларускі Гаюн" сообщил, что в городе Гомель прогремели взрывы. Местные заявили о работе сил ПВО по российским "шахедам".

Читайте: ВВС Беларуси поднимали в небо истребитель: По меньшей мере 4 "Шахеды" ночью залетели на территорию страны, - "Беларускі Гаюн"
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Топ комментарии
+14
Немає у ******** ніякого державного кордону, як і самої держави. Це провінція рф, тому там може літати все, що завгодно.
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05.09.2024 09:56
+14
тобто білоруси спокійно знищують все що до них залітає.. а велике НАТО - то погода не та, то "воно ж ненадовго залетіло", "треба подумать"... все вірно?
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05.09.2024 10:00
+7
Ого, це що в бульбофюрера яйкі міцніші чим в поляків? Чи це ''багатоходовочка'' *уйла?
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05.09.2024 10:02
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Немає у ******** ніякого державного кордону, як і самої держави. Це провінція рф, тому там може літати все, що завгодно.
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05.09.2024 09:56 Ответить
підцарьонок є, знач і окрема вотчина є.
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05.09.2024 10:12 Ответить
И погода не помешала и не разбирались, гражданский объект или нет... Теперь наверное будет "эскалация"?)
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05.09.2024 09:58 Ответить
тобто білоруси спокійно знищують все що до них залітає.. а велике НАТО - то погода не та, то "воно ж ненадовго залетіло", "треба подумать"... все вірно?
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05.09.2024 10:00 Ответить
НАТО-це вивіска на дверях...У нас наївно вважають,що після вступу України в НАТО/через невизначений час/ хтось буде воювати за нас.
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05.09.2024 10:27 Ответить
веде приховану пропаганду вступу України до ОДКБ.
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05.09.2024 10:46 Ответить
білоруси вимушені це робити через спуфінг, бо невідомо куди цей шахед влучить, а ми біля кордону з країнами НАТО спуфінг не застосовуємо, тому вони і не збивають, бо впевнені, що воно все летить на нашу теріторію.
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05.09.2024 10:38 Ответить
Ого, це що в бульбофюрера яйкі міцніші чим в поляків? Чи це ''багатоходовочка'' *уйла?
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05.09.2024 10:02 Ответить
звикайте недоноскі
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05.09.2024 10:04 Ответить
Цікаво як на це інцендент зреагують поляки ?
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05.09.2024 10:07 Ответить
Полякам важливо, щоб на їхні голови нічого не падало.
А що відбувається десь там у когось, їх не цікавить.
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05.09.2024 10:13 Ответить
Звичайний білорус спостерігає за "драчкою" між московією та Україною:
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05.09.2024 10:12 Ответить
Бацька нє по дєтски засуєтився...вчора ще раз, випустив з тюрем 20 протестувальників..
сто відсотково,щось пообіцяли йому...мабуть зберегти життя..крутиться на двох стільцях дупою..
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05.09.2024 10:24 Ответить
Привіт пюреру від путєна😂😂😂
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05.09.2024 10:26 Ответить
Скоро от рашистов и бомбы и ракеты по ********** полетят. А то бульбаши думают что ***** и кацапы им братья
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05.09.2024 10:29 Ответить
Та там все простіше - наші системи РЕБ працюють! І зараз білоруси випалюють свої обмежені запаси *********** на техніку своїх "союзників" Тобто (своєрідним чином) працюють на інтереси України - більше ми своїх *********** збережемо!
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05.09.2024 10:35 Ответить
Якби проти шахедів працювала б РЕБ, то вона працювала б принаймні навколо всіх великих міст, а не на відхилення одиничних шахедів у бік Гомеля
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05.09.2024 10:40 Ответить
А ти не подумав над тим - що чим далі від цілі "шахєда" буде відхилення його від маршруту - то більша вірогідність що він до цілі не долетить? Саме тому їх починають зустрічать "на дальніх підступах"
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05.09.2024 10:50 Ответить
У Міноборони заявили, що за цим фактом проводиться перевірка.
=====

Які перевірки? Ніби як зовсім недавно верховний бацька Білорусії заявив, що за вторгнення на її територію буде ядерна відповідь
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05.09.2024 10:38 Ответить
А кому відповідати?
Шахеди російські, йшли в Україну, відхилені українцями, залетіли випадково.
Росії відповідати?! Найліпшому другу? Та ще й злого умислу не було.
Україні відповідати?! Так це не її зброя. І теж злого умислу не було.
Хіба що Америці, бо вона в усьому винна. Але лячно, бо можна й по дупі одержати.
Співай, пюрер, співай!
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05.09.2024 10:59 Ответить
Знаете, мне все ето напоминает как ***** посреди заседания ООН залез на стол и насрал при всех. И кажись вот она куча парующего говна, вот Оно ***** спрыгивающее со стола и подтягивающее штаны, истерически хохоча, но ООН собирает заседание и експертную группу раследовать преступление и узнать кто за етим стоит и непосредственного исполнителя, а так же возможный украинский след украинских националистов и Бандеры который так хорошо скрывается что уже давненько не попадал в поле зрения правохранительных органов
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05.09.2024 12:06 Ответить
А чьи и откуда ети беспилотники у Бульбофюрера знать не знают? И карты у него нету с четырьмя направлениями?
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05.09.2024 12:02 Ответить
Ну а проверяльщики обнаружат там украинский след, или чип, или тризуб в конце концов из трёх разноцветных проводов. Вот и втянули рб в драчку
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05.09.2024 14:14 Ответить
 
 