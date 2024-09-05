БПЛА ночью "нарушили госграницу" Беларуси, их уничтожили, - Минобороны РБ
В Беларуси заявили, что беспилотники "нарушили госграницу" республики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение об их уничтожении. Своевременными действиями дежурных сил противовоздушной обороны все цели нарушителей были уничтожены", - говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что по данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее "Беларускі Гаюн" сообщил, что в городе Гомель прогремели взрывы. Местные заявили о работе сил ПВО по российским "шахедам".
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А що відбувається десь там у когось, їх не цікавить.
сто відсотково,щось пообіцяли йому...мабуть зберегти життя..крутиться на двох стільцях дупою..
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Які перевірки? Ніби як зовсім недавно верховний бацька Білорусії заявив, що за вторгнення на її територію буде ядерна відповідь
Шахеди російські, йшли в Україну, відхилені українцями, залетіли випадково.
Росії відповідати?! Найліпшому другу? Та ще й злого умислу не було.
Україні відповідати?! Так це не її зброя. І теж злого умислу не було.
Хіба що Америці, бо вона в усьому винна. Але лячно, бо можна й по дупі одержати.
Співай, пюрер, співай!