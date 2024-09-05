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Білорусь (7833) безпілотник (3653)

БПЛА вночі "порушили держкордон" Білорусі, їх знищили, - Міноборони РБ

У Білорусі підтвердили роботу ППО в ніч на 5 вересня

У Білорусі заявили, що безпілотники "порушили держкордон" республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони країни.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами. Було ухвалено рішення про їхнє знищення. Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників було знищено", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що за цим фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, раніше "Беларускі Гаюн" повідомив, що у місті Гомель пролунали вибухи. Місцеві заявили про роботу сил ППО по російських "шахедах".

Читайте: ВПС Білорусі піднімали в небо винищувач: Щонайменше 4 "Шахеди" вночі залетіли на територію країни, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Немає у ******** ніякого державного кордону, як і самої держави. Це провінція рф, тому там може літати все, що завгодно.
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05.09.2024 09:56
+14
тобто білоруси спокійно знищують все що до них залітає.. а велике НАТО - то погода не та, то "воно ж ненадовго залетіло", "треба подумать"... все вірно?
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05.09.2024 10:00
+7
Ого, це що в бульбофюрера яйкі міцніші чим в поляків? Чи це ''багатоходовочка'' *уйла?
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05.09.2024 10:02
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Немає у ******** ніякого державного кордону, як і самої держави. Це провінція рф, тому там може літати все, що завгодно.
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05.09.2024 09:56 Відповісти
підцарьонок є, знач і окрема вотчина є.
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05.09.2024 10:12 Відповісти
И погода не помешала и не разбирались, гражданский объект или нет... Теперь наверное будет "эскалация"?)
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05.09.2024 09:58 Відповісти
тобто білоруси спокійно знищують все що до них залітає.. а велике НАТО - то погода не та, то "воно ж ненадовго залетіло", "треба подумать"... все вірно?
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05.09.2024 10:00 Відповісти
НАТО-це вивіска на дверях...У нас наївно вважають,що після вступу України в НАТО/через невизначений час/ хтось буде воювати за нас.
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05.09.2024 10:27 Відповісти
веде приховану пропаганду вступу України до ОДКБ.
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05.09.2024 10:46 Відповісти
білоруси вимушені це робити через спуфінг, бо невідомо куди цей шахед влучить, а ми біля кордону з країнами НАТО спуфінг не застосовуємо, тому вони і не збивають, бо впевнені, що воно все летить на нашу теріторію.
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05.09.2024 10:38 Відповісти
Ого, це що в бульбофюрера яйкі міцніші чим в поляків? Чи це ''багатоходовочка'' *уйла?
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05.09.2024 10:02 Відповісти
звикайте недоноскі
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05.09.2024 10:04 Відповісти
Цікаво як на це інцендент зреагують поляки ?
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05.09.2024 10:07 Відповісти
Полякам важливо, щоб на їхні голови нічого не падало.
А що відбувається десь там у когось, їх не цікавить.
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05.09.2024 10:13 Відповісти
Звичайний білорус спостерігає за "драчкою" між московією та Україною:
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05.09.2024 10:12 Відповісти
Бацька нє по дєтски засуєтився...вчора ще раз, випустив з тюрем 20 протестувальників..
сто відсотково,щось пообіцяли йому...мабуть зберегти життя..крутиться на двох стільцях дупою..
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05.09.2024 10:24 Відповісти
Привіт пюреру від путєна😂😂😂
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05.09.2024 10:26 Відповісти
Скоро от рашистов и бомбы и ракеты по ********** полетят. А то бульбаши думают что ***** и кацапы им братья
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05.09.2024 10:29 Відповісти
Та там все простіше - наші системи РЕБ працюють! І зараз білоруси випалюють свої обмежені запаси *********** на техніку своїх "союзників" Тобто (своєрідним чином) працюють на інтереси України - більше ми своїх *********** збережемо!
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05.09.2024 10:35 Відповісти
Якби проти шахедів працювала б РЕБ, то вона працювала б принаймні навколо всіх великих міст, а не на відхилення одиничних шахедів у бік Гомеля
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05.09.2024 10:40 Відповісти
А ти не подумав над тим - що чим далі від цілі "шахєда" буде відхилення його від маршруту - то більша вірогідність що він до цілі не долетить? Саме тому їх починають зустрічать "на дальніх підступах"
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05.09.2024 10:50 Відповісти
У Міноборони заявили, що за цим фактом проводиться перевірка.
=====

Які перевірки? Ніби як зовсім недавно верховний бацька Білорусії заявив, що за вторгнення на її територію буде ядерна відповідь
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05.09.2024 10:38 Відповісти
А кому відповідати?
Шахеди російські, йшли в Україну, відхилені українцями, залетіли випадково.
Росії відповідати?! Найліпшому другу? Та ще й злого умислу не було.
Україні відповідати?! Так це не її зброя. І теж злого умислу не було.
Хіба що Америці, бо вона в усьому винна. Але лячно, бо можна й по дупі одержати.
Співай, пюрер, співай!
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05.09.2024 10:59 Відповісти
Знаете, мне все ето напоминает как ***** посреди заседания ООН залез на стол и насрал при всех. И кажись вот она куча парующего говна, вот Оно ***** спрыгивающее со стола и подтягивающее штаны, истерически хохоча, но ООН собирает заседание и експертную группу раследовать преступление и узнать кто за етим стоит и непосредственного исполнителя, а так же возможный украинский след украинских националистов и Бандеры который так хорошо скрывается что уже давненько не попадал в поле зрения правохранительных органов
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05.09.2024 12:06 Відповісти
А чьи и откуда ети беспилотники у Бульбофюрера знать не знают? И карты у него нету с четырьмя направлениями?
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05.09.2024 12:02 Відповісти
Ну а проверяльщики обнаружат там украинский след, или чип, или тризуб в конце концов из трёх разноцветных проводов. Вот и втянули рб в драчку
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05.09.2024 14:14 Відповісти
 
 