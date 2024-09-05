БПЛА вночі "порушили держкордон" Білорусі, їх знищили, - Міноборони РБ
У Білорусі заявили, що безпілотники "порушили держкордон" республіки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони країни.
"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами. Було ухвалено рішення про їхнє знищення. Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників було знищено", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони заявили, що за цим фактом проводиться перевірка.
Нагадаємо, раніше "Беларускі Гаюн" повідомив, що у місті Гомель пролунали вибухи. Місцеві заявили про роботу сил ППО по російських "шахедах".
Топ коментарі
+14 Ирина Корзун
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+14 Panda Freeav
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+7 Валерій Кваша
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Будь ласка, зачекайте...
А що відбувається десь там у когось, їх не цікавить.
сто відсотково,щось пообіцяли йому...мабуть зберегти життя..крутиться на двох стільцях дупою..
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Які перевірки? Ніби як зовсім недавно верховний бацька Білорусії заявив, що за вторгнення на її територію буде ядерна відповідь
Шахеди російські, йшли в Україну, відхилені українцями, залетіли випадково.
Росії відповідати?! Найліпшому другу? Та ще й злого умислу не було.
Україні відповідати?! Так це не її зброя. І теж злого умислу не було.
Хіба що Америці, бо вона в усьому винна. Але лячно, бо можна й по дупі одержати.
Співай, пюрер, співай!