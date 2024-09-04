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Новини
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ВПС Білорусі піднімали в небо винищувач: Щонайменше 4 "Шахеди" вночі залетіли на територію країни, - "Беларускі Гаюн"

Вночі на територію Білорусі залетіли щонайменше чотири "Шахеди", один зник на півночі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

"За даними українських моніторингових ресурсів, минулої ночі до Білорусі залетіли щонайменше 4 дрони-камікадзе типу "Шахед". Перший з них перетнув кордон з Білоруссю близько 01:50 у районі села Верхні Жари і вже за кілька хвилин пішов в Україну в напрямку Чорнобильської зони", - йдеться в повідомленні.

Маршрут Шахедів над Білоруссю 4 вересня

Також читайте: Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда", - "Беларускі Гаюн"

Як зазначається, подальші заходи "Шахедів" у Білорусь відбулися о 04:48, 05:49 та 08:04. Більшість із них літали в районі білорусько-українського кордону, постійно перетинаючи його в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни.

Повідомляється, що "Шахед" №2 (вперше зайшов о 04:48) далі пішов у район аеродрому "Зябрівка", пролетів Гомель і взяв курс на Могильов. Востаннє його помітили о 05:49 у районі Жлобина, після чого загубився, куди він подівся - невідомо. Зазначається, що ПС ЗСУ також повідомили, що один із "Шахедів" уночі полетів до Білорусі. Імовірно, йдеться саме про цей БПЛА.

Читайте: Щонайменше 6 "Шахедів" вночі залетіло на територію Білорусі, - Беларускі Гаюн

"За нашою інформацією, винищувач ВПС РБ піднявся з аеродрому "Барановичі" приблизно о 06:20 і, політавши 1,5 години, повернувся до Барановичів о 8 ранку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня росіяни атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Автор: 

Білорусь (7928) безпілотник (4144) дрони (4678)


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Топ коментарі
+9
Навіть бульбаші щось збивають, а поляки і далі сцються...
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04.09.2024 12:43
+3
Чувствуется бацька быстрее бубочки будет в НАТО, бо ему со всех сторон посыпались предложения.
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04.09.2024 12:52
+2
Бєларускі Гальюн.
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04.09.2024 12:43
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Навіть бульбаші щось збивають, а поляки і далі сцються...
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04.09.2024 12:43 Відповісти
Бєларускі Гальюн.
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04.09.2024 12:43 Відповісти
Банка по-ихнему, не то шо по-нашему - слоик.
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04.09.2024 12:48 Відповісти
Если кацапы садятся на бутылку , вся *********** - на слоик, так переводчик переведет...
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04.09.2024 12:50 Відповісти
щоб все більше з них летіли на білорашку... з кожним днем...
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04.09.2024 12:44 Відповісти
Чувствуется бацька быстрее бубочки будет в НАТО, бо ему со всех сторон посыпались предложения.
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04.09.2024 12:52 Відповісти
Розказую. Не на руки. Повіатка в суд. Позивач зсу. Прийшов туда і туда. В нас нічого не має.
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04.09.2024 13:03 Відповісти
Лукадрищ міняє стільці під дупою....можливо,щось йому гарантували.
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04.09.2024 13:12 Відповісти
і що? літуни поср@ли в повітрі і сілі?
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04.09.2024 13:49 Відповісти
І вони жне просто літають , а з бомбами
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04.09.2024 14:27 Відповісти
Путін вже дає недвозначні натяки на підключення білорусі. Мабуть, скоро Іскандери залетять.
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04.09.2024 15:33 Відповісти
 
 