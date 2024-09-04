ВПС Білорусі піднімали в небо винищувач: Щонайменше 4 "Шахеди" вночі залетіли на територію країни, - "Беларускі Гаюн"

Вночі на територію Білорусі залетіли щонайменше чотири "Шахеди", один зник на півночі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

"За даними українських моніторингових ресурсів, минулої ночі до Білорусі залетіли щонайменше 4 дрони-камікадзе типу "Шахед". Перший з них перетнув кордон з Білоруссю близько 01:50 у районі села Верхні Жари і вже за кілька хвилин пішов в Україну в напрямку Чорнобильської зони", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, подальші заходи "Шахедів" у Білорусь відбулися о 04:48, 05:49 та 08:04. Більшість із них літали в районі білорусько-українського кордону, постійно перетинаючи його в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни.

Повідомляється, що "Шахед" №2 (вперше зайшов о 04:48) далі пішов у район аеродрому "Зябрівка", пролетів Гомель і взяв курс на Могильов. Востаннє його помітили о 05:49 у районі Жлобина, після чого загубився, куди він подівся - невідомо. Зазначається, що ПС ЗСУ також повідомили, що один із "Шахедів" уночі полетів до Білорусі. Імовірно, йдеться саме про цей БПЛА.

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"За нашою інформацією, винищувач ВПС РБ піднявся з аеродрому "Барановичі" приблизно о 06:20 і, політавши 1,5 години, повернувся до Барановичів о 8 ранку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня росіяни атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".