ВВС Беларуси поднимали в небо истребитель: По меньшей мере 4 "Шахеда" ночью залетели на территорию страны, - "Беларускі Гаюн"

Ночью на территорию Беларуси залетели по меньшей мере четыре "Шахеды", один исчез на севере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

"По данным украинских мониторинговых ресурсов, минувшей ночью в Беларусь залетели по меньшей мере 4 дрона-камикадзе типа "Шахед". Первый из них пересек границу с Беларусью около 01:50 в районе села Верхние Жары и уже через несколько минут ушел в Украину в направлении Чернобыльской зоны", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, дальнейшие заходы "Шахедов" в Беларусь состоялись в 04:48, 05:49 и 08:04. Большинство из них летали в районе белорусско-украинской границы, постоянно пересекая ее в обе стороны, но один из них полетал над границей и пошел на север страны.

Сообщается, что "Шахед" №2 (впервые зашел в 04:48) далее пошел в район аэродрома "Зябровка", пролетел Гомель и взял курс на Могилев. Последний раз его заметили в 05:49 в районе Жлобина, после чего он потерялся, куда он делся - неизвестно. Отмечается, что ВС ВСУ также сообщили, что один из "Шахедов" ночью улетел в Беларусь. Вероятно, речь идет именно об этом БПЛА.

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"По нашей информации, истребитель ВВС РБ поднялся с аэродрома "Барановичи" примерно в 06:20 и, полетав 1,5 часа, вернулся в Барановичи в 8 утра", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 сентября россияне атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".