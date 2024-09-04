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Новости
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ВВС Беларуси поднимали в небо истребитель: По меньшей мере 4 "Шахеда" ночью залетели на территорию страны, - "Беларускі Гаюн"

Ночью на территорию Беларуси залетели по меньшей мере четыре "Шахеды", один исчез на севере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

"По данным украинских мониторинговых ресурсов, минувшей ночью в Беларусь залетели по меньшей мере 4 дрона-камикадзе типа "Шахед". Первый из них пересек границу с Беларусью около 01:50 в районе села Верхние Жары и уже через несколько минут ушел в Украину в направлении Чернобыльской зоны", - говорится в сообщении.

Маршрут Шахедів над Білоруссю 4 вересня

Читайте: Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского "шахеда", - "Беларускі Гаюн"

Как отмечается, дальнейшие заходы "Шахедов" в Беларусь состоялись в 04:48, 05:49 и 08:04. Большинство из них летали в районе белорусско-украинской границы, постоянно пересекая ее в обе стороны, но один из них полетал над границей и пошел на север страны.

Сообщается, что "Шахед" №2 (впервые зашел в 04:48) далее пошел в район аэродрома "Зябровка", пролетел Гомель и взял курс на Могилев. Последний раз его заметили в 05:49 в районе Жлобина, после чего он потерялся, куда он делся - неизвестно. Отмечается, что ВС ВСУ также сообщили, что один из "Шахедов" ночью улетел в Беларусь. Вероятно, речь идет именно об этом БПЛА.

Читайте также: По меньшей мере 6 "Шахедов" ночью залетело на территорию Беларуси, - Беларускі Гаюн

"По нашей информации, истребитель ВВС РБ поднялся с аэродрома "Барановичи" примерно в 06:20 и, полетав 1,5 часа, вернулся в Барановичи в 8 утра", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 сентября россияне атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Автор: 

Беларусь (7890) беспилотник (3580) дроны (3896)


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Топ комментарии
+9
Навіть бульбаші щось збивають, а поляки і далі сцються...
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04.09.2024 12:43
+3
Чувствуется бацька быстрее бубочки будет в НАТО, бо ему со всех сторон посыпались предложения.
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04.09.2024 12:52
+2
Бєларускі Гальюн.
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04.09.2024 12:43
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Навіть бульбаші щось збивають, а поляки і далі сцються...
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04.09.2024 12:43 Ответить
Бєларускі Гальюн.
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04.09.2024 12:43 Ответить
Банка по-ихнему, не то шо по-нашему - слоик.
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04.09.2024 12:48 Ответить
Если кацапы садятся на бутылку , вся *********** - на слоик, так переводчик переведет...
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04.09.2024 12:50 Ответить
щоб все більше з них летіли на білорашку... з кожним днем...
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04.09.2024 12:44 Ответить
Чувствуется бацька быстрее бубочки будет в НАТО, бо ему со всех сторон посыпались предложения.
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04.09.2024 12:52 Ответить
Розказую. Не на руки. Повіатка в суд. Позивач зсу. Прийшов туда і туда. В нас нічого не має.
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04.09.2024 13:03 Ответить
Лукадрищ міняє стільці під дупою....можливо,щось йому гарантували.
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04.09.2024 13:12 Ответить
і що? літуни поср@ли в повітрі і сілі?
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04.09.2024 13:49 Ответить
І вони жне просто літають , а з бомбами
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04.09.2024 14:27 Ответить
Путін вже дає недвозначні натяки на підключення білорусі. Мабуть, скоро Іскандери залетять.
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04.09.2024 15:33 Ответить
 
 