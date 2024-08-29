Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского "шахеда", - "Беларускі Гаюн"
Военно-воздушные силы Беларуси впервые применяли авиацию для сбивания российского ударного БПЛА типа "Shahed".
Об этом пишет "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
Так, в ночь на 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "шахедов" залетел на территорию Беларуси в Ельском районе. Это произошло в 03:30.
"После захода шахеда в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.
Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа "Шахед" ,- отметили там.
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Потужно.
З 20-ї спроби ледве порівнявся.
СВО уже нє ідьот па плану
Во Вторую мировую Финляндия вступила на стороне Германии, где-то в 1943 вышла из войны, а под конец объявила войну Германии. У бацьки есть пример для подражания.
А білоруси - це литвини , тобто європейці