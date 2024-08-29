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Новости Война
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Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского "шахеда", - "Беларускі Гаюн"

Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття шахеда

Военно-воздушные силы Беларуси впервые применяли авиацию для сбивания российского ударного БПЛА типа "Shahed".

Об этом пишет "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Так, в ночь на 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "шахедов" залетел на территорию Беларуси в Ельском районе. Это произошло в 03:30.

Білорусь вперше збила російський шахед

"После захода шахеда в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.

Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа "Шахед" ,- отметили там.

Читайте: Литва и Латвия хотят уравнять санкции против России и Беларуси

Автор: 

Беларусь (7888) беспилотник (3564)


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Топ комментарии
+15
але потужніше, ніж пшеки, які "нєбіла візуальнава кантакта"
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29.08.2024 10:19
+14
Ща бацька заяве, що то була провокація від нас
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29.08.2024 10:16
+14
винищувач близько 20 хвилин ганявся за мопедом.
Потужно.
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29.08.2024 10:18
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Ща бацька заяве, що то була провокація від нас
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29.08.2024 10:16 Ответить
І карту, *****, покаже
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29.08.2024 10:20 Ответить
чотири позиції...
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29.08.2024 10:33 Ответить
Та картопляник збочинець, чотири позиції.
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29.08.2024 10:37 Ответить
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29.08.2024 12:44 Ответить
винищувач близько 20 хвилин ганявся за мопедом.
Потужно.
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29.08.2024 10:18 Ответить
але потужніше, ніж пшеки, які "нєбіла візуальнава кантакта"
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29.08.2024 10:19 Ответить
Не можу не погодитися. Можна скільки завгодно тренуватися, але реальність завжди здатна здивувати. Це я до того, що бойового застосування зброї поляками ще не бачили.
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29.08.2024 10:38 Ответить
несумісна ціль...потрібні винищувачі 2світової....або дрон-винущувач...
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29.08.2024 10:52 Ответить
Ну, так. Тіки підлітає -- а мопед вже у дзеркалі заднього виду.

З 20-ї спроби ледве порівнявся.
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29.08.2024 12:12 Ответить
А ППО у білорусії нема?
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29.08.2024 10:20 Ответить
А в Україні ППО є? Тоді чому? - https://www.youtube.com/shorts/X0uvMnYZlYI
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29.08.2024 10:35 Ответить
Це винищувач?
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29.08.2024 10:59 Ответить
Та звідки? Усе обміняв на Іскандери
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29.08.2024 12:13 Ответить
вот єто поворот
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29.08.2024 10:25 Ответить
Ось тобі Лука і відповідь на чиїй стороні воювати. Ніколи нікому кацап не буде товаришем
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29.08.2024 10:26 Ответить
***** Пюрера попереджає, шоб не писдів...
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29.08.2024 10:28 Ответить
Бльо і туман не помішав!Бульба збиває російські шахеди над своєю територією,а поляци ні шахеди ні ракети не збивають,ну повні сцикуни!І ще ліплять всякі виправдання то українська ракета то шахед або якесь тіло незрозуміло що це було,а може то літак пасажирський,позорище!
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29.08.2024 10:35 Ответить
полякам погода помещала - сонце в харю
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29.08.2024 10:44 Ответить
У нас- "Привиди Києва", у них- "Бацькіни чик-чирики".)))
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29.08.2024 10:45 Ответить
Ого!!! "Наймит" "збунтувався" проти "Господаря"?
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29.08.2024 10:52 Ответить
це жу-жу-жу..неспроста...недавно для свого плєбса він заявив,що не вічний,потім нас "поздоровив" з днем Незалежності...то він заявляє,що войнушку треба закінчувати..а тепер дрони збиває рашистів. За свою дупу почав явно переживати.
СВО уже нє ідьот па плану
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29.08.2024 11:21 Ответить
Значить знову білоруський бітум купувати будемо...а ще й електрику, молочку і т.д. і т.п.. а головне, що знову білорусам завідивать будемо.
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29.08.2024 11:04 Ответить
Нормально.
Во Вторую мировую Финляндия вступила на стороне Германии, где-то в 1943 вышла из войны, а под конец объявила войну Германии. У бацьки есть пример для подражания.
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29.08.2024 11:09 Ответить
не здивуюсь...коли Лукадрищ скаже,що рятував Україну ....вже одна така була Ціхановська...
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29.08.2024 11:15 Ответить
Так що Лукашенко , просись до НАТА
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29.08.2024 11:25 Ответить
Росія вже просилась.
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29.08.2024 12:01 Ответить
На фіга неандертальців брати у НАТО? Вистачає їх браттів угорців
А білоруси - це литвини , тобто європейці
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29.08.2024 12:57 Ответить
Ще й не збив... Потужно, нічого не скажеш.
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29.08.2024 11:46 Ответить
И напал тогда немец на германца.
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29.08.2024 11:59 Ответить
Той, хто підливає керосинчику у чужий вогонь, не повинен дивуватися, чому у його бік летять іскри...
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29.08.2024 13:30 Ответить
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29.08.2024 14:07 Ответить
 
 