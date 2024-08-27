Литва та Латвія хочуть урівняти санкції проти Росії та Білорусі

Литва та Латвія докладають зусиль для уніфікації санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Європейська правда.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб санкції були хоча б уніфіковані. У тому сенсі, щоб вони стосувалися і Росії, і Білорусі. Латвія була країною, яка найбільше допомогла нам у тому, щоб посилити пакет санкцій проти Білорусі всіма можливими способами", – сказав Ландсбергіс.

Глава латвійської дипломатії Байба Браже своєю чергою наголосила на важливості уніфікації санкцій проти Росії та Білорусі.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб санкції поширювалися на обидві країни. Латвія була тією країною, яка найбільше допомогла в цьому процесі", – підкреслила вона.

На початку липня набули чинності нові санкції Європейського Союзу проти Білорусі у відповідь на підтримку російської агресії. Вони обмежують експорт промислових товарів і товарів класу люкс, а також вводять заборони на імпорт золота, алмазів, гелію, вугілля і сирої нафти.

Однак, за словами Браже, не всі пропозиції Латвії та Литви були включені до санкційного пакета.

"Необхідно продовжувати співпрацю з партнерами, щоб включити до санкцій певні продукти та об'єкти", – зауважила вона.

Також обговорювалися питання регіональної безпеки, міграції та спільних інфраструктурних проєктів. Латвія продовжує посилювати охорону кордону з Білоруссю, за підтримки литовських прикордонників, місія яких у Латвії була продовжена.

Європейські санкції

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 29 червня ухвалила санкції проти білоруської економіки, які покликані віддзеркалити деякі з обмежень проти РФ і в такий спосіб вирішити проблему обходу санкцій.

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.