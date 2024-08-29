Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда", - "Беларускі Гаюн"

Військово-повітряні сили Білорусі вперше застосовували авіацію для збиття російського ударного БПЛА типу "Shahed".

Про це пише "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Так, в ніч на 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із "шахедів" залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30.

"Після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі.

Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу "Шахед" ,- зазначили там.

Читайте: Литва та Латвія хочуть урівняти санкції проти Росії та Білорусі