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Новини Війна
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Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда", - "Беларускі Гаюн"

Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття шахеда

Військово-повітряні сили Білорусі вперше застосовували авіацію для збиття російського ударного БПЛА типу "Shahed".

Про це пише "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Так, в ніч на 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із "шахедів" залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30.

Білорусь вперше збила російський шахед

"Після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі.

Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу "Шахед" ,- зазначили там.

Читайте: Литва та Латвія хочуть урівняти санкції проти Росії та Білорусі

Автор: 

Білорусь (7926) безпілотник (4126)


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Топ коментарі
+15
але потужніше, ніж пшеки, які "нєбіла візуальнава кантакта"
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29.08.2024 10:19
+14
Ща бацька заяве, що то була провокація від нас
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29.08.2024 10:16
+14
винищувач близько 20 хвилин ганявся за мопедом.
Потужно.
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29.08.2024 10:18
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Ща бацька заяве, що то була провокація від нас
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29.08.2024 10:16 Відповісти
І карту, *****, покаже
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29.08.2024 10:20 Відповісти
чотири позиції...
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29.08.2024 10:33 Відповісти
Та картопляник збочинець, чотири позиції.
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29.08.2024 10:37 Відповісти
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29.08.2024 12:44 Відповісти
винищувач близько 20 хвилин ганявся за мопедом.
Потужно.
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29.08.2024 10:18 Відповісти
але потужніше, ніж пшеки, які "нєбіла візуальнава кантакта"
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29.08.2024 10:19 Відповісти
Не можу не погодитися. Можна скільки завгодно тренуватися, але реальність завжди здатна здивувати. Це я до того, що бойового застосування зброї поляками ще не бачили.
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29.08.2024 10:38 Відповісти
несумісна ціль...потрібні винищувачі 2світової....або дрон-винущувач...
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29.08.2024 10:52 Відповісти
Ну, так. Тіки підлітає -- а мопед вже у дзеркалі заднього виду.

З 20-ї спроби ледве порівнявся.
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29.08.2024 12:12 Відповісти
А ППО у білорусії нема?
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29.08.2024 10:20 Відповісти
А в Україні ППО є? Тоді чому? - https://www.youtube.com/shorts/X0uvMnYZlYI
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29.08.2024 10:35 Відповісти
Це винищувач?
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29.08.2024 10:59 Відповісти
Та звідки? Усе обміняв на Іскандери
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29.08.2024 12:13 Відповісти
вот єто поворот
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29.08.2024 10:25 Відповісти
Ось тобі Лука і відповідь на чиїй стороні воювати. Ніколи нікому кацап не буде товаришем
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29.08.2024 10:26 Відповісти
***** Пюрера попереджає, шоб не писдів...
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29.08.2024 10:28 Відповісти
Бльо і туман не помішав!Бульба збиває російські шахеди над своєю територією,а поляци ні шахеди ні ракети не збивають,ну повні сцикуни!І ще ліплять всякі виправдання то українська ракета то шахед або якесь тіло незрозуміло що це було,а може то літак пасажирський,позорище!
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29.08.2024 10:35 Відповісти
полякам погода помещала - сонце в харю
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29.08.2024 10:44 Відповісти
У нас- "Привиди Києва", у них- "Бацькіни чик-чирики".)))
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29.08.2024 10:45 Відповісти
Ого!!! "Наймит" "збунтувався" проти "Господаря"?
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29.08.2024 10:52 Відповісти
це жу-жу-жу..неспроста...недавно для свого плєбса він заявив,що не вічний,потім нас "поздоровив" з днем Незалежності...то він заявляє,що войнушку треба закінчувати..а тепер дрони збиває рашистів. За свою дупу почав явно переживати.
СВО уже нє ідьот па плану
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29.08.2024 11:21 Відповісти
Значить знову білоруський бітум купувати будемо...а ще й електрику, молочку і т.д. і т.п.. а головне, що знову білорусам завідивать будемо.
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29.08.2024 11:04 Відповісти
Нормально.
Во Вторую мировую Финляндия вступила на стороне Германии, где-то в 1943 вышла из войны, а под конец объявила войну Германии. У бацьки есть пример для подражания.
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29.08.2024 11:09 Відповісти
не здивуюсь...коли Лукадрищ скаже,що рятував Україну ....вже одна така була Ціхановська...
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29.08.2024 11:15 Відповісти
Так що Лукашенко , просись до НАТА
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29.08.2024 11:25 Відповісти
Росія вже просилась.
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29.08.2024 12:01 Відповісти
На фіга неандертальців брати у НАТО? Вистачає їх браттів угорців
А білоруси - це литвини , тобто європейці
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29.08.2024 12:57 Відповісти
Ще й не збив... Потужно, нічого не скажеш.
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29.08.2024 11:46 Відповісти
И напал тогда немец на германца.
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29.08.2024 11:59 Відповісти
Той, хто підливає керосинчику у чужий вогонь, не повинен дивуватися, чому у його бік летять іскри...
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29.08.2024 13:30 Відповісти
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29.08.2024 14:07 Відповісти
 
 