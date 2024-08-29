Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда", - "Беларускі Гаюн"
Військово-повітряні сили Білорусі вперше застосовували авіацію для збиття російського ударного БПЛА типу "Shahed".
Про це пише "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
Так, в ніч на 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із "шахедів" залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30.
"Після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі.
Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу "Шахед" ,- зазначили там.
Топ коментарі
+15 Alex O #569286
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+14 Марина Нєчаєва #561431
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+14 Oleksii Magas
показати весь коментар29.08.2024 10:18
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З 20-ї спроби ледве порівнявся.
СВО уже нє ідьот па плану
Во Вторую мировую Финляндия вступила на стороне Германии, где-то в 1943 вышла из войны, а под конец объявила войну Германии. У бацьки есть пример для подражания.
А білоруси - це литвини , тобто європейці