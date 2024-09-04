Сбиты 22 из 29 "шахедов" и 7 ракет из 13 выпущенных, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 4 сентября россияне атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:

- 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл;

- 2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

- 6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области - рф;

- 3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

- 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136 (районы пусков Курская обл. - рф)", - говорится в сообщении.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 воздушных целей:

4 крылатые ракеты Х-101;

3 крылатые ракеты "Искандер-К";

22 ударных БпЛА "Shahed-131/136.

6 ударных БПЛА локально потеряно (вероятно подавлено РЭБ), один - улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

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