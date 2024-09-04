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Новости Война
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Сбиты 22 из 29 "шахедов" и 7 ракет из 13 выпущенных, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

ппо

В ночь на 4 сентября россияне атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:

- 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл;
- 2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области - рф;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;
- 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136 (районы пусков Курская обл. - рф)", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, - Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 воздушных целей:

  • 4 крылатые ракеты Х-101;
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136.

6 ударных БПЛА локально потеряно (вероятно подавлено РЭБ), один - улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Читайте: Оккупанты наносят ракетные удары, подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Есть угроза для западных регионов, - Воздушные силы

Сили ППО збили 22 "шахеди" та 7 крилатих ракет РФ

Автор: 

ПВО (2736) Воздушные силы (2283)


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ИОБАНАЯ белкарусь, к тому же, нах...
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04.09.2024 09:52 Ответить
 
 