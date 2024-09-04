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Новини Війна
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Збито 22 із 29 "шахедів" та 7 ракет із 13 випущених, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

ппо

У ніч на 4 вересня росіяни атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – рф.;
- 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – рф.;
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;
- 29 ударних БпЛА "Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – рф)" ,- йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс, - Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони знищили 27 повітряних цілей:

  • 4 крилаті ракети Х-101;
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 22 ударні БпЛА "Shahed-131/136.

6 ударних БПЛА локаційно втрачено (ймовірно придушено РЕБ), один - полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Читайте: Окупанти завдають ракетних ударів, підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Є загроза для західних регіонів, - Повітряні сили

Сили ППО збили 22 "шахеди" та 7 крилатих ракет РФ

Автор: 

ППО (3180) Повітряні сили (2625)


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ИОБАНАЯ белкарусь, к тому же, нах...
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04.09.2024 09:52 Відповісти
 
 