По меньшей мере 6 "Шахедов" ночью залетело на территорию Беларуси, - Беларускі Гаюн
Ночью 27 августа по меньшей мере 6 российских "Шахедов" залетели в Беларусь из Украины. Авиация Военно-воздушных сил Беларуси была в воздухе всю ночь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что российские "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.
"Первые два из них залетели в районе 00.09, а дальнейшие заходы были около 00.30, 01.00, 03.27 и 05.55", - говорится в сообщении.
Ранее то, что "Шахед" (по крайней мере один - ред.) залетал в Беларусь, подтвердил командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.
Также по информации "Беларускі Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.
"Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся обратно только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо", - добавили в мониторинговой группе.
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