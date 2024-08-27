По меньшей мере 6 "Шахедов" ночью залетело на территорию Беларуси, - Беларускі Гаюн

Ночью 27 августа по меньшей мере 6 российских "Шахедов" залетели в Беларусь из Украины. Авиация Военно-воздушных сил Беларуси была в воздухе всю ночь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что российские "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.

"Первые два из них залетели в районе 00.09, а дальнейшие заходы были около 00.30, 01.00, 03.27 и 05.55", - говорится в сообщении.

Также читайте: Беларусь заявила, что не получала официальных обращений от Украины относительно отвода войск от границы

Ранее то, что "Шахед" (по крайней мере один - ред.) залетал в Беларусь, подтвердил командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.

Также по информации "Беларускі Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.

"Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся обратно только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо", - добавили в мониторинговой группе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около трех "шахедов" ночью снова могли залететь в Беларусь.