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Новости
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По меньшей мере 6 "Шахедов" ночью залетело на территорию Беларуси, - Беларускі Гаюн

Щонайменше шість дронів залетіло на територію Білорусі

Ночью 27 августа по меньшей мере 6 российских "Шахедов" залетели в Беларусь из Украины. Авиация Военно-воздушных сил Беларуси была в воздухе всю ночь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что российские "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.

"Первые два из них залетели в районе 00.09, а дальнейшие заходы были около 00.30, 01.00, 03.27 и 05.55", - говорится в сообщении.

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Ранее то, что "Шахед" (по крайней мере один - ред.) залетал в Беларусь, подтвердил командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.

Также по информации "Беларускі Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.

"Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся обратно только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо", - добавили в мониторинговой группе.

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Автор: 

Беларусь (7888) дроны (3857)


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Чому не збивали?
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27.08.2024 12:03 Ответить
Бо "свої"!
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27.08.2024 12:30 Ответить
Хероао що не приземлились у *********☹️
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27.08.2024 12:05 Ответить
Пусть и к Рашке перекидает свое картопляное войско.
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27.08.2024 12:19 Ответить
 
 