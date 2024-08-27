Уничтожено 5 из 10 ракет и 60 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 27 августа 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 91 средство воздушного нападения противника.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
Чем войска РФ били по Украине?
По словам Олещука, этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА:
- 3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл. - РФ);
- баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);
- крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл. - РФ);
- 5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-22М3 из воздушного пространства Волгоградской обл. - РФ);
- 81 ударным БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской обл. - РФ).
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито:
- -5 крылатых ракет Х-101;
- 60 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136"
"Десять вражеских беспилотников локально засечены (предположительно - упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!", - отмечает Олещук.
Также отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ривненской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якже вони і себе будуть здавати!!
"Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових" Джерело:
(6203+5676)/(9590+13997)х100=50,4%
https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/videos/3953638474882086/?__cft__[0]=AZVsQdaM1ZA7fSQAsOqr7IqLyVF4MsF-E3i08mugjZworM5pifCSzkAjZKOHbXKYJ0zxQ6knUycX-9Xw-cM4iVBXe0aXmmxPW4MGrdi1PgTGrxmuEmKFc5gBOjWwsCPBTu2f98CjXn7XfgM-rwUNb2vweCrunTIT2jPOSh3YT5FoL95wpnmOd-********************-***********-CD96TDdxiYpLrSjgwKgu7fw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 22 ч. ·
Мобільні вогневі групи - ще одне складне питання. Пора вже мабуть зібрати реальну статистику їх роботи і прийняти непросте але відповідальне рішення - принаймні оці тисячі пікапів роздати на фронт, потім кулемети, потім вернуть хабарі тим, хто там сховався від війни та доформувати інші підрозділи.
Або … можна спробувать почать їх все таки тренувать, або хоча б набирать не з тих, хто більше забашляє аби «воювати» біля хати десь на Франківщині, а наприклад з усяких мкпсників та «цивільних інструкторів», що вбивають нещадно 100 тарілок в секунду?
P.S. Для тих, хто на відео побачив збиття ракети з кулемета і вже встиг поставити вогняне сердечко, поясню.
На відео знято дуже жахливу роботу однієї з груп на фоні збиття крилатої ракети іншою ракетою зрк. Саньок (принаймні так підписано пікап) схоже чи не вперше стріля з того браунінга, до якого чийсь швагро прислюняв якогось приціла. Станина зварена волонтьорами явно не під Санька. Але якщо б і була під нього, то без якогось упору чи прикладу толку все одно не буде. Я не умнічаю, це очевидні речі, які всі давно розуміють. Але ізображеніє актівной дєятєльносиі продовжується, суспільство улюлюкає отаким відосам, хтось десь отримує якісь відзнаки за звіти.
Окреме питання - розставляння тих груп, але воно як на мене не таке актуальне, поки групи неспроможні влучати
ППО від війни не ховаєтся. В столичній області наприклад загинув кожний другий розрахунок ППО, в Харковській обл. загинуло більше 65% розрахунків ППО, в тиловій Одеській обл загинуло 25% розрахунків ППО. (це з відкритих джерел).