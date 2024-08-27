Уничтожено 5 из 10 ракет и 60 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 27 августа 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 91 средство воздушного нападения противника.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Чем войска РФ били по Украине?

По словам Олещука, этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА:

3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл. - РФ);

баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл. - РФ);

5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-22М3 из воздушного пространства Волгоградской обл. - РФ);

81 ударным БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской обл. - РФ).

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито:

-5 крылатых ракет Х-101;

60 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136"

"Десять вражеских беспилотников локально засечены (предположительно - упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!", - отмечает Олещук.

Также отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ривненской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.