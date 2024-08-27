Знищено 5 із 10 ракет та 60 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Чим війська РФ били по Україні?

За словами Олещука, цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:

- 3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. – РФ.);

- балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);

- крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл. – РФ.);

- 5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.);

- 81 ударним БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської обл. – РФ.).

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

- 5 крилатих ракет Х-101;

- 60 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"

"Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває!", - наголошує Олещук.

Також зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.