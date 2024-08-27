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Новини
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Знищено 5 із 10 ракет та 60 "Шахедів", - Повітряні сили

ппо

У ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Чим війська РФ били по Україні?

За словами Олещука, цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:

  • - 3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. – РФ.);
  • - балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);
  • - крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл. – РФ.);
  • - 5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.);
  • - 81 ударним БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської обл. – РФ.).

Що вдалося знищити нашій ППО?

 За даними Повітряних сил, станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

  • - 5 крилатих ракет Х-101;
  • - 60 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"

"Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває!", - наголошує Олещук.

Також зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Автор: 

ППО (3154) ракети (4009) дрони (4636) Повітряні сили (2605)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk?__cft__[0]=AZVsQdaM1ZA7fSQAsOqr7IqLyVF4MsF-E3i08mugjZworM5pifCSzkAjZKOHbXKYJ0zxQ6knUycX-9Xw-cM4iVBXe0aXmmxPW4MGrdi1PgTGrxmuEmKFc5gBOjWwsCPBTu2f98CjXn7XfgM-rwUNb2vweCrunTIT2jPOSh3YT5FoL95wpnmOd-********************-***********-CD96TDdxiYpLrSjgwKgu7fw&__tn__=-UC%2CP-y-R Паша К. Кашчук

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/videos/3953638474882086/?__cft__[0]=AZVsQdaM1ZA7fSQAsOqr7IqLyVF4MsF-E3i08mugjZworM5pifCSzkAjZKOHbXKYJ0zxQ6knUycX-9Xw-cM4iVBXe0aXmmxPW4MGrdi1PgTGrxmuEmKFc5gBOjWwsCPBTu2f98CjXn7XfgM-rwUNb2vweCrunTIT2jPOSh3YT5FoL95wpnmOd-********************-***********-CD96TDdxiYpLrSjgwKgu7fw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 22 ч. ·

Мобільні вогневі групи - ще одне складне питання. Пора вже мабуть зібрати реальну статистику їх роботи і прийняти непросте але відповідальне рішення - принаймні оці тисячі пікапів роздати на фронт, потім кулемети, потім вернуть хабарі тим, хто там сховався від війни та доформувати інші підрозділи.

Або … можна спробувать почать їх все таки тренувать, або хоча б набирать не з тих, хто більше забашляє аби «воювати» біля хати десь на Франківщині, а наприклад з усяких мкпсників та «цивільних інструкторів», що вбивають нещадно 100 тарілок в секунду?

P.S. Для тих, хто на відео побачив збиття ракети з кулемета і вже встиг поставити вогняне сердечко, поясню.

На відео знято дуже жахливу роботу однієї з груп на фоні збиття крилатої ракети іншою ракетою зрк. Саньок (принаймні так підписано пікап) схоже чи не вперше стріля з того браунінга, до якого чийсь швагро прислюняв якогось приціла. Станина зварена волонтьорами явно не під Санька. Але якщо б і була під нього, то без якогось упору чи прикладу толку все одно не буде. Я не умнічаю, це очевидні речі, які всі давно розуміють. Але ізображеніє актівной дєятєльносиі продовжується, суспільство улюлюкає отаким відосам, хтось десь отримує якісь відзнаки за звіти.

Окреме питання - розставляння тих груп, але воно як на мене не таке актуальне, поки групи неспроможні влучати
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27.08.2024 10:01
+4
А чого ракети не залітають в Конча-Заспію?Договорняк видать де осіла 5 колона.
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27.08.2024 09:52
+2
Сирський випадково проговорився про реальну ефективність ППО.
"Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових" Джерело:
(6203+5676)/(9590+13997)х100=50,4%
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27.08.2024 09:55
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Ту22м3 здається випускають ракети х22, а не х 101
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27.08.2024 09:49 Відповісти
Здається так, щось наплутали.
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27.08.2024 10:50 Відповісти
ТУ22М3 може пускати що завгодно. Асортимент зброї для нього великий.
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27.08.2024 12:28 Відповісти
А чого ракети не залітають в Конча-Заспію?Договорняк видать де осіла 5 колона.
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27.08.2024 09:52 Відповісти
Так коригувальників немає… там одні ригоАНАЛИ та при посадах!!
Якже вони і себе будуть здавати!!
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27.08.2024 10:19 Відповісти
Сирський випадково проговорився про реальну ефективність ППО.
"Видання наводить слова Головнокомандувача ЗСУ про те, що з початку року Москва атакувала Україну 9 590 ракетами і 13 997 безпілотниками, вразивши 6 203 цивільні об'єкти і 5 676 військових" Джерело:
(6203+5676)/(9590+13997)х100=50,4%
показати весь коментар
27.08.2024 09:55 Відповісти
Статистику напевно клоуни писали, або хтось щось не зрозумів, або найбільш вірогиидно- змішав горяче з круглим. Якби не ППО, таких міст як Харків, Київ, Одеса давно би вже не було.
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27.08.2024 12:35 Відповісти
Для чого писати цю маячню ,з початку вторгнення рашисти запустили по Україні більше 8500 ракет ,до початку війни на росії було понад 6700 балістичних і крилатих ракет ,щомісяця рф виготовляє 100-120 ракет і коли це Сирський таке сказав ?
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27.08.2024 14:20 Відповісти
https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk?__cft__[0]=AZVsQdaM1ZA7fSQAsOqr7IqLyVF4MsF-E3i08mugjZworM5pifCSzkAjZKOHbXKYJ0zxQ6knUycX-9Xw-cM4iVBXe0aXmmxPW4MGrdi1PgTGrxmuEmKFc5gBOjWwsCPBTu2f98CjXn7XfgM-rwUNb2vweCrunTIT2jPOSh3YT5FoL95wpnmOd-********************-***********-CD96TDdxiYpLrSjgwKgu7fw&__tn__=-UC%2CP-y-R Паша К. Кашчук

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/videos/3953638474882086/?__cft__[0]=AZVsQdaM1ZA7fSQAsOqr7IqLyVF4MsF-E3i08mugjZworM5pifCSzkAjZKOHbXKYJ0zxQ6knUycX-9Xw-cM4iVBXe0aXmmxPW4MGrdi1PgTGrxmuEmKFc5gBOjWwsCPBTu2f98CjXn7XfgM-rwUNb2vweCrunTIT2jPOSh3YT5FoL95wpnmOd-********************-***********-CD96TDdxiYpLrSjgwKgu7fw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 22 ч. ·

Мобільні вогневі групи - ще одне складне питання. Пора вже мабуть зібрати реальну статистику їх роботи і прийняти непросте але відповідальне рішення - принаймні оці тисячі пікапів роздати на фронт, потім кулемети, потім вернуть хабарі тим, хто там сховався від війни та доформувати інші підрозділи.

Або … можна спробувать почать їх все таки тренувать, або хоча б набирать не з тих, хто більше забашляє аби «воювати» біля хати десь на Франківщині, а наприклад з усяких мкпсників та «цивільних інструкторів», що вбивають нещадно 100 тарілок в секунду?

P.S. Для тих, хто на відео побачив збиття ракети з кулемета і вже встиг поставити вогняне сердечко, поясню.

На відео знято дуже жахливу роботу однієї з груп на фоні збиття крилатої ракети іншою ракетою зрк. Саньок (принаймні так підписано пікап) схоже чи не вперше стріля з того браунінга, до якого чийсь швагро прислюняв якогось приціла. Станина зварена волонтьорами явно не під Санька. Але якщо б і була під нього, то без якогось упору чи прикладу толку все одно не буде. Я не умнічаю, це очевидні речі, які всі давно розуміють. Але ізображеніє актівной дєятєльносиі продовжується, суспільство улюлюкає отаким відосам, хтось десь отримує якісь відзнаки за звіти.

Окреме питання - розставляння тих груп, але воно як на мене не таке актуальне, поки групи неспроможні влучати
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27.08.2024 10:01 Відповісти
Мобільні вогневі групи перекривають ті ділянки, на малих висотах, які не доступні більш дорогим системам ППО. Вони в наших умовах потрібні, якщо ми звичайно хочемо хоч якость захистити наші населені пункти и інфраструктурні об'єкти. Без них буде взагалі торба.
ППО від війни не ховаєтся. В столичній області наприклад загинув кожний другий розрахунок ППО, в Харковській обл. загинуло більше 65% розрахунків ППО, в тиловій Одеській обл загинуло 25% розрахунків ППО. (це з відкритих джерел).
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27.08.2024 12:46 Відповісти
Складається враження,що поява Ф-16 не вплинула на результативність нашої ПВО! Зєрмаки не дозволяють?
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27.08.2024 10:23 Відповісти
Забудьте про F16. Зараз вся надія на Паляницю.
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27.08.2024 10:28 Відповісти
Згоден що мобільні групи треба постійно тренувати щоб питати з них про результати. Знаю офіцера по озброєнню літаків якого кидають в таку групу після чергування. В групі один крупнокаліберний, один звичайний кулемети на тринонозі та чотири чоловіка з АК. Збили два Шахеда на околицях Хмельницького. Проблема у вирахуванні траєкторії польоту яку закладуть в Шахеда москалі. Ну а кумівство є не лише в мобільних групах. На жаль
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27.08.2024 10:34 Відповісти
 
 