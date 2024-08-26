Около трех "шахедов" ночью снова могли залететь в Беларусь.
Ночью российские дроны "Shahed" снова могли залететь в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Motolko Help.
Так, по данным мониторингов, минувшей ночью дроны-камикадзе типа "Шахед" трижды заходили в воздушное пространство Беларуси. Это произошло около 03:26, 03:33 и 04:14 - каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.
По данным "Беларускі Гаюн", ночью авиация ВВС РБ не поднималась. Дежурный вертолет из Мачулищ и истребитель из Барановичей были подняты в районе 9 утра и направлены на юг страны.
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Напишіть "декілька" і це буде професійно, а не бавтеся в бабу базарну, що слухала у політеху курс математичної ймовірності.