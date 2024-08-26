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Новости Война
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Около трех "шахедов" ночью снова могли залететь в Беларусь.

Шахеди знову залетіли до Білорусі

Ночью российские дроны "Shahed" снова могли залететь в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Motolko Help.

Так, по данным мониторингов, минувшей ночью дроны-камикадзе типа "Шахед" трижды заходили в воздушное пространство Беларуси. Это произошло около 03:26, 03:33 и 04:14 - каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.

По данным "Беларускі Гаюн", ночью авиация ВВС РБ не поднималась. Дежурный вертолет из Мачулищ и истребитель из Барановичей были подняты в районе 9 утра и направлены на юг страны.

Также читайте: Перебрасывание Беларусью войск к границе с Украиной имеет информационные и политические цели, а не военные, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Беларусь (7888)


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Близько трьох. Ах-ах-ах.
Напишіть "декілька" і це буде професійно, а не бавтеся в бабу базарну, що слухала у політеху курс математичної ймовірності.
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26.08.2024 11:20 Ответить
це явно акт агресії, я зараз вам покажу карти звідки був напад, лука, будь послідовним, починай наносити примітивний удар по *****.....
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26.08.2024 11:30 Ответить
 
 