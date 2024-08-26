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Новини Війна
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Близько трьох "шахедів" вночі знову могли залетіти до Білорусі

Шахеди знову залетіли до Білорусі

Вночі російські дрони "Shahed" знову могли залетіти до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Motolko Help.

Так, за даними моніторингів, минулої ночі дрони-камікадзе типу "Шахед" тричі заходили у повітряних простір Білорусі. Це відбулося близько 03:26, 03:33 та 04:14 – кожен у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагинського та Лоївського районів. 

За даними "Беларускі Гаюн", уночі авіація ВПС РБ не піднімалася. Черговий вертоліт з Мачулищ і винищувач з Барановичів було піднято в районі 9-ї ранку і направлено на південь країни.

Також читайте: Перекидання Білоруссю військ до кордону з Україною має інформаційні та політичні цілі, а не військові, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (7925)


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Близько трьох. Ах-ах-ах.
Напишіть "декілька" і це буде професійно, а не бавтеся в бабу базарну, що слухала у політеху курс математичної ймовірності.
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26.08.2024 11:20 Відповісти
це явно акт агресії, я зараз вам покажу карти звідки був напад, лука, будь послідовним, починай наносити примітивний удар по *****.....
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26.08.2024 11:30 Відповісти
 
 