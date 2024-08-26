Близько трьох "шахедів" вночі знову могли залетіти до Білорусі
Вночі російські дрони "Shahed" знову могли залетіти до Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Motolko Help.
Так, за даними моніторингів, минулої ночі дрони-камікадзе типу "Шахед" тричі заходили у повітряних простір Білорусі. Це відбулося близько 03:26, 03:33 та 04:14 – кожен у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагинського та Лоївського районів.
За даними "Беларускі Гаюн", уночі авіація ВПС РБ не піднімалася. Черговий вертоліт з Мачулищ і винищувач з Барановичів було піднято в районі 9-ї ранку і направлено на південь країни.
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Напишіть "декілька" і це буде професійно, а не бавтеся в бабу базарну, що слухала у політеху курс математичної ймовірності.