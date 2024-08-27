Щонайменше 6 "Шахедів" вночі залетіло на територію Білорусі, - Беларускі Гаюн

Уночі 27 серпня щонайменше 6 російських "Шахедів" залетіли до Білорусі з України. Авіація Військово-повітряних сил Білорусі була в повітрі всю ніч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що російські "Шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.

"Перші два з них залетіли в районі 00.09, а подальші заходи були близько 00.30, 01.00, 03.27 і 05.55", - йдеться в повідомленні.

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Раніше те, що "Шахед" (принаймні один – ред.) залітав у Білорусь, підтвердив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук.

Також за інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч.

"Винищувач із Барановичів, який було піднято близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо", - додали у моніторинговій групі.

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