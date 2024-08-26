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Беларусь заявила, что не получала официальных обращений от Украины относительно отвода войск от границы

Відповідь Мінська на заклик відвести війська

Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Минск не получал "официальных обращений" от Украины с требованием отвести войска от общей границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское пропагандистское агентство БЕЛТА,

Отмечается, что Глаз заявил, что официальный Минск не получал обращений от украинской стороны относительно отвода войск "ни в каком виде", а сообщение МИД Украины они видели "на просторах интернета", где "хватает всякого".

"Так что мы сами были бы благодарны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, очень замысловатую", - говорит он.

Также Глаз повторил тезис белорусского самопровозглашенного президента о якобы запущенных над Беларусью украинских дронах и "постоянных провокациях" с украинской стороны, из-за чего белорусские вооруженные силы вынуждены выполнять "задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан".

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"Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций от Запада. Однако главное в такой игре - не перехитрить самих себя", - добавил он.

Напомним, 25 августа в МИД Украины опубликовали заявление и призыв к Вооруженным силам Беларуси отвести войска от границы с Украиной на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня.

Ранее сообщалось, что после начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.

Автор: 

Беларусь (7888) МИД (6937)


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Топ комментарии
+16
Чекають офіційного АТАСМS-a
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26.08.2024 20:15
+12
"Білорусь заявила, що не отримувала офіційних зверень від України щодо відведення військ"
У нас війна.
Всі зверненя робить ЗСУ, у вигляді чорних пакетів.
Ви його не пропустите!
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26.08.2024 20:17
+9
Білорусь навчилася брехати у *****?
Ось заява на сайті МЗС - це не "в інтернеті", а на офіційному сайті МЗС.
Чи білоруський речник у очі долбиться бульболю?

https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-********-shchodo-**********-dij-respubliki-bilorus
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26.08.2024 20:56
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Правила форума Совет форумчан
От тарган дограється з чіпсами своїми.
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26.08.2024 20:14 Ответить
Чекають офіційного АТАСМS-a
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26.08.2024 20:15 Ответить
"Білорусь заявила, що не отримувала офіційних зверень від України щодо відведення військ"
У нас війна.
Всі зверненя робить ЗСУ, у вигляді чорних пакетів.
Ви його не пропустите!
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26.08.2024 20:17 Ответить
Білорусь навчилася брехати у *****?
Ось заява на сайті МЗС - це не "в інтернеті", а на офіційному сайті МЗС.
Чи білоруський речник у очі долбиться бульболю?

https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-********-shchodo-**********-dij-respubliki-bilorus
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26.08.2024 20:56 Ответить
У мене питання : якщо це сайт нашого МЗС , то чи є правилом у міжнародних відносинах обов'язкове ознайомлення із його наповненням дипломатів інших держав ? Для цього ніби не заяви існують а дипломатичні ноти , чи я помиляюся ? (( Поміж іншим , десь читав , що бульбаші свого посла відкликали ще весною 2022 , а наш у Мінську і досі штани протирає , то може хоча б ту ноту вручив бульбашам ?
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26.08.2024 22:41 Ответить
Можна їм хоч ноту, хоч ноти, хоч 3-х томник нот Моцарта та Бетховена вручити. А бульбаші скажуть що читати не вміють чи літери не розбирають усі.
Таке враження що білоруси вирішили, що як кажуть, якщо ганьбитися - то по повній
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26.08.2024 23:06 Ответить
Можна багато про що #поприколу розповідати , але мову дипломатії іще ніхто не скасовував і тому коли якись недобульбаш тикає писком у лайно наших горе-дипломатів сьогоднішніх , що тільки і навчилися як селфі робити та сосон корабельних доглядати, то соромно чомусь простим українцям , а не отим телепням із МЗС , що на ділі зганьбилися із своїми заявами , а тепер надувають героїчно щоки ((
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26.08.2024 23:12 Ответить
є один важливий момент, Україна не визнала вибори бульбенфюрера, можливо тому вони й морозяться.
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27.08.2024 09:17 Ответить
До них дійде коли до них реально щось прилетить. Оте ''легітимне'' нічим від *уйла не відрізняється, хіба що розмірами. Був би більший так само як і *уйло поводився б
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26.08.2024 20:21 Ответить
Зразу знищуємо їхні НПЗ і чіпсам гайки!
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26.08.2024 20:21 Ответить
Не уподоблюйся кацапам з їхніми трьома днями , недооцінений ворог - самий небезпечний ворог.
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26.08.2024 22:43 Ответить
Якщо не отримувала, то навіщо робити заяву?
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26.08.2024 20:22 Ответить
НАС ТАМ НЕТ VOL2, може краще не чекати а в..бати по картопляному х..лу
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26.08.2024 20:23 Ответить
Мабуть дуже зручно надавати поради диванного експерда, сидячи в Америці
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27.08.2024 07:05 Ответить
невже ще є такі дов..****, що не чули про VPN
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27.08.2024 07:55 Ответить
с.ка фсбешная, тупорила, українці живуть під окупацією, пішов курсом корабля
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27.08.2024 13:26 Ответить
невже ще є такі дов..****, що не чули про VPN
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27.08.2024 08:00 Ответить
с.ка фсбешная, тупорила, українці живуть під окупацією, пішов курсом корабля
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27.08.2024 13:27 Ответить
невже ще є такі дов..****, що не чули про VPN
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27.08.2024 08:03 Ответить
Офіційну заяву тре відправити атакамсом до Мозирського НПЗ
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26.08.2024 20:25 Ответить
Для чого тратити атакамс можна на безпілотник наклеїти москальський триколор чи мутанта з двома головами . І я вам пакажу адкуда гатовілась нападєніє.
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26.08.2024 21:57 Ответить
идите ***** ************!
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26.08.2024 20:26 Ответить
Десяток "паляниць" донесе дипломатичну ноту бульбафюреру до самої печінки.
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26.08.2024 20:27 Ответить
Глаз, а в глаз ?!
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26.08.2024 20:32 Ответить
бульбани вмикнули "дурочку"
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26.08.2024 20:32 Ответить
.....ЛУКА це від ЛУКАВОГО .....
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26.08.2024 20:34 Ответить
При отсутствии ЛУКИ Украине будет только хуже. Там останутся только кремлевские, которые перестанут сидеть на двух стульях.
Нас спасет только Тихановская!!!
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26.08.2024 21:06 Ответить
Не сміши пі...ду вона і так смішна.
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26.08.2024 21:59 Ответить
Дуже забагато честі офіційно звертатися до країни, яка підтримує терористів
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26.08.2024 20:35 Ответить
Якісь бульбаші стурбовані своїм нерозумінням ситуації…
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26.08.2024 20:36 Ответить
А если Мозырский НПЗ сжечь понятно будет?
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26.08.2024 20:48 Ответить
Більше ніж
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26.08.2024 22:00 Ответить
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26.08.2024 20:50 Ответить
Что мешало Тихановской вчера встретиться с добровольцами?
Тогда Лука точно рассердится.
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26.08.2024 21:11 Ответить
Здається цей мудак намагається наслідувати пуйло своїм сарказмом.
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26.08.2024 21:05 Ответить
Чик чирик)Ми саюзнає ґасударстава щітаєм,шо на нас також напалі,і я вам сєйчас пакажу чєтерє направлєнія ,в каториг мєня хатєлі апустіть)
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26.08.2024 21:25 Ответить
Кріпосним московії, вірити і слухати, себе не поважати!!
Без команди від ФСБшників, кріпаки/білоруси, до своїх сімей не мають права розмовляти!!! У них же, ота сама, - стабільнасть !
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27.08.2024 10:54 Ответить
Нова Пошта не довезла ще?
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27.08.2024 11:00 Ответить
Таааак!!! Бульбаші з птн-птх про щось домовились і чекають відмашки з московських боліт!!!
Погода суха, ліси не сирі, ріки пересохлі. Мабуть думають сунути на Київщину, Чернігівщину, Житомирщину, Рівненщину! Не втрачаємо пильності. Ворог до чогось вже приготувався.
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27.08.2024 18:25 Ответить
 
 