Беларусь заявила, что не получала официальных обращений от Украины относительно отвода войск от границы

Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Минск не получал "официальных обращений" от Украины с требованием отвести войска от общей границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское пропагандистское агентство БЕЛТА,

Отмечается, что Глаз заявил, что официальный Минск не получал обращений от украинской стороны относительно отвода войск "ни в каком виде", а сообщение МИД Украины они видели "на просторах интернета", где "хватает всякого".

"Так что мы сами были бы благодарны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, очень замысловатую", - говорит он.

Также Глаз повторил тезис белорусского самопровозглашенного президента о якобы запущенных над Беларусью украинских дронах и "постоянных провокациях" с украинской стороны, из-за чего белорусские вооруженные силы вынуждены выполнять "задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан".

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"Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций от Запада. Однако главное в такой игре - не перехитрить самих себя", - добавил он.

Напомним, 25 августа в МИД Украины опубликовали заявление и призыв к Вооруженным силам Беларуси отвести войска от границы с Украиной на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня.

Ранее сообщалось, что после начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.