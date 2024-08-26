Білорусь заявила, що не отримувала офіційних зверень від України щодо відведення військ від кордону

Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ не отримував "офіційних звернень" від України з вимогою відвести війська від спільного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське пропагандистське агентство БЕЛТА,

Зазначається, що Глаз заявив, що офіційний Мінськ не отримував звернень від української сторони стосовно відведення військ "ні в якому вигляді", а повідомлення МЗС України вони бачили "на просторах інтернету", де "вистачає всякого".

"Тож ми самі були б вдячні, якби хто-небудь зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, дуже хитромудру", – говорить він.

Також Глаз повторив тезу білоруського самопроголошеного президента про нібито запущені над Білоруссю українські дрони та "постійні провокації" з українського боку, через що білоруські збройні сили змушені виконувати "завдання із забезпечення безпеки території Білорусі та наших громадян".

Також читайте: Ситуація на кордоні з Білоруссю незмінна та контрольована, переміщення військових сил немає, - ДПСУ

"Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій від Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе", – додав він.

Нагадаємо, 25 серпня у МЗС України опублікували заяву і закликом до Збройних сил Білорусі відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

Раніше повідомлялося, що після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.