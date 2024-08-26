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Білорусь заявила, що не отримувала офіційних зверень від України щодо відведення військ від кордону

Відповідь Мінська на заклик відвести війська

Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ не отримував "офіційних звернень" від України з вимогою відвести війська від спільного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське пропагандистське агентство БЕЛТА,

Зазначається, що Глаз заявив, що офіційний Мінськ не отримував звернень від української сторони стосовно відведення військ "ні в якому вигляді", а повідомлення МЗС України вони бачили "на просторах інтернету", де "вистачає всякого".

"Тож ми самі були б вдячні, якби хто-небудь зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, дуже хитромудру", – говорить він.

Також Глаз повторив тезу білоруського самопроголошеного президента про нібито запущені над Білоруссю українські дрони та "постійні провокації" з українського боку, через що білоруські збройні сили змушені виконувати "завдання із забезпечення безпеки території Білорусі та наших громадян".

Також читайте: Ситуація на кордоні з Білоруссю незмінна та контрольована, переміщення військових сил немає, - ДПСУ

"Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій від Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе", – додав він.

Нагадаємо, 25 серпня у МЗС України опублікували заяву і закликом до Збройних сил Білорусі відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

Раніше повідомлялося, що після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.

Автор: 

Білорусь (7925) МЗС (4110)


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Топ коментарі
+16
Чекають офіційного АТАСМS-a
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26.08.2024 20:15
+12
"Білорусь заявила, що не отримувала офіційних зверень від України щодо відведення військ"
У нас війна.
Всі зверненя робить ЗСУ, у вигляді чорних пакетів.
Ви його не пропустите!
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26.08.2024 20:17
+9
Білорусь навчилася брехати у *****?
Ось заява на сайті МЗС - це не "в інтернеті", а на офіційному сайті МЗС.
Чи білоруський речник у очі долбиться бульболю?

https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-********-shchodo-**********-dij-respubliki-bilorus
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26.08.2024 20:56
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От тарган дограється з чіпсами своїми.
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26.08.2024 20:14 Відповісти
Чекають офіційного АТАСМS-a
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26.08.2024 20:15 Відповісти
"Білорусь заявила, що не отримувала офіційних зверень від України щодо відведення військ"
У нас війна.
Всі зверненя робить ЗСУ, у вигляді чорних пакетів.
Ви його не пропустите!
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26.08.2024 20:17 Відповісти
Білорусь навчилася брехати у *****?
Ось заява на сайті МЗС - це не "в інтернеті", а на офіційному сайті МЗС.
Чи білоруський речник у очі долбиться бульболю?

https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-********-shchodo-**********-dij-respubliki-bilorus
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26.08.2024 20:56 Відповісти
У мене питання : якщо це сайт нашого МЗС , то чи є правилом у міжнародних відносинах обов'язкове ознайомлення із його наповненням дипломатів інших держав ? Для цього ніби не заяви існують а дипломатичні ноти , чи я помиляюся ? (( Поміж іншим , десь читав , що бульбаші свого посла відкликали ще весною 2022 , а наш у Мінську і досі штани протирає , то може хоча б ту ноту вручив бульбашам ?
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26.08.2024 22:41 Відповісти
Можна їм хоч ноту, хоч ноти, хоч 3-х томник нот Моцарта та Бетховена вручити. А бульбаші скажуть що читати не вміють чи літери не розбирають усі.
Таке враження що білоруси вирішили, що як кажуть, якщо ганьбитися - то по повній
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26.08.2024 23:06 Відповісти
Можна багато про що #поприколу розповідати , але мову дипломатії іще ніхто не скасовував і тому коли якись недобульбаш тикає писком у лайно наших горе-дипломатів сьогоднішніх , що тільки і навчилися як селфі робити та сосон корабельних доглядати, то соромно чомусь простим українцям , а не отим телепням із МЗС , що на ділі зганьбилися із своїми заявами , а тепер надувають героїчно щоки ((
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26.08.2024 23:12 Відповісти
є один важливий момент, Україна не визнала вибори бульбенфюрера, можливо тому вони й морозяться.
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27.08.2024 09:17 Відповісти
До них дійде коли до них реально щось прилетить. Оте ''легітимне'' нічим від *уйла не відрізняється, хіба що розмірами. Був би більший так само як і *уйло поводився б
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26.08.2024 20:21 Відповісти
Зразу знищуємо їхні НПЗ і чіпсам гайки!
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26.08.2024 20:21 Відповісти
Не уподоблюйся кацапам з їхніми трьома днями , недооцінений ворог - самий небезпечний ворог.
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26.08.2024 22:43 Відповісти
Якщо не отримувала, то навіщо робити заяву?
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26.08.2024 20:22 Відповісти
НАС ТАМ НЕТ VOL2, може краще не чекати а в..бати по картопляному х..лу
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26.08.2024 20:23 Відповісти
Мабуть дуже зручно надавати поради диванного експерда, сидячи в Америці
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27.08.2024 07:05 Відповісти
невже ще є такі дов..****, що не чули про VPN
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27.08.2024 07:55 Відповісти
с.ка фсбешная, тупорила, українці живуть під окупацією, пішов курсом корабля
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27.08.2024 13:26 Відповісти
невже ще є такі дов..****, що не чули про VPN
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27.08.2024 08:00 Відповісти
с.ка фсбешная, тупорила, українці живуть під окупацією, пішов курсом корабля
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27.08.2024 13:27 Відповісти
невже ще є такі дов..****, що не чули про VPN
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27.08.2024 08:03 Відповісти
Офіційну заяву тре відправити атакамсом до Мозирського НПЗ
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26.08.2024 20:25 Відповісти
Для чого тратити атакамс можна на безпілотник наклеїти москальський триколор чи мутанта з двома головами . І я вам пакажу адкуда гатовілась нападєніє.
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26.08.2024 21:57 Відповісти
идите ***** ************!
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26.08.2024 20:26 Відповісти
Десяток "паляниць" донесе дипломатичну ноту бульбафюреру до самої печінки.
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26.08.2024 20:27 Відповісти
Глаз, а в глаз ?!
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26.08.2024 20:32 Відповісти
бульбани вмикнули "дурочку"
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26.08.2024 20:32 Відповісти
.....ЛУКА це від ЛУКАВОГО .....
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26.08.2024 20:34 Відповісти
При отсутствии ЛУКИ Украине будет только хуже. Там останутся только кремлевские, которые перестанут сидеть на двух стульях.
Нас спасет только Тихановская!!!
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26.08.2024 21:06 Відповісти
Не сміши пі...ду вона і так смішна.
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26.08.2024 21:59 Відповісти
Дуже забагато честі офіційно звертатися до країни, яка підтримує терористів
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26.08.2024 20:35 Відповісти
Якісь бульбаші стурбовані своїм нерозумінням ситуації…
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26.08.2024 20:36 Відповісти
А если Мозырский НПЗ сжечь понятно будет?
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26.08.2024 20:48 Відповісти
Більше ніж
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26.08.2024 22:00 Відповісти
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26.08.2024 20:50 Відповісти
Что мешало Тихановской вчера встретиться с добровольцами?
Тогда Лука точно рассердится.
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26.08.2024 21:11 Відповісти
Здається цей мудак намагається наслідувати пуйло своїм сарказмом.
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26.08.2024 21:05 Відповісти
Чик чирик)Ми саюзнає ґасударстава щітаєм,шо на нас також напалі,і я вам сєйчас пакажу чєтерє направлєнія ,в каториг мєня хатєлі апустіть)
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26.08.2024 21:25 Відповісти
Кріпосним московії, вірити і слухати, себе не поважати!!
Без команди від ФСБшників, кріпаки/білоруси, до своїх сімей не мають права розмовляти!!! У них же, ота сама, - стабільнасть !
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27.08.2024 10:54 Відповісти
Нова Пошта не довезла ще?
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27.08.2024 11:00 Відповісти
Таааак!!! Бульбаші з птн-птх про щось домовились і чекають відмашки з московських боліт!!!
Погода суха, ліси не сирі, ріки пересохлі. Мабуть думають сунути на Київщину, Чернігівщину, Житомирщину, Рівненщину! Не втрачаємо пильності. Ворог до чогось вже приготувався.
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27.08.2024 18:25 Відповісти
 
 