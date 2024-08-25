У МЗС України закликали Білорусь відвести війська від кордону: Не робіть трагічних для власної країни помилок під тиском Москви

У МЗС України опублікували заяву і закликом до Збройних сил Білорусі відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ України.

"За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер"", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголошують, що проведення навчань у прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкта атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

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"Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню", - йдеться в заяві.

Також у МЗС наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", - додали в МЗС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.