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У МЗС України закликали Білорусь відвести війська від кордону: Не робіть трагічних для власної країни помилок під тиском Москви

МЗС України закликали Білорусь відвести війська від кордону

У МЗС України опублікували заяву і закликом до Збройних сил Білорусі відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ України.

"За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК "Вагнер"", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголошують, що проведення навчань у прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкта атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

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"Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню", - йдеться в заяві.

Також у МЗС наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", - додали в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається без змін, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.

Автор: 

Білорусь (7925) МЗС (4110)


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Топ коментарі
+26
НЕ ПОЛІЗУТЬ. Ще раз: Мозирський НПЗ, Новополоцький НПЗ, завод калійних добрив, машинобудівні заводи - все множиться на 0 протягом кількох годин.
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25.08.2024 21:06
+22
Лізти в Україну на даний час для білорусів - самовбивство Лука майже всі стратегічні запаси *********** і техніки повіддавав кацапам На один "кидок" вистачить! А далі? Єдине що викличе цей напад для нас - розтягування лінії фронту
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25.08.2024 20:57
+21
знову захоплять Чорнобильську АЕС і звідти обстрілюватимуть Київ. або просто відтягнуть наші резерви. **** бульба-фюрер. в першу чергу тоді потрібно дати залп по мозирському НПЗ і по лукашенку особисто.
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25.08.2024 21:00
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Вагнерівці відкриють вогонь по Україні і все - понеслась. Це пуйло давно планував. Потрібно бути готовими.
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25.08.2024 22:50 Відповісти
Білорусь повноцінно вступить у війну. Якщо для цього знадобиться прибрати лукашенко то його приберуть і поставлять того хто віддасть наказ. Лукашенко про це знає. Скільки б він не тягнув час йому доведеться обирати - серцевий напад, здоровенький синочок колєнька, або наказ. Раджу всім військовим бяшкам скласти заповіт вже сьогодні.
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25.08.2024 23:12 Відповісти
Час польським бригадам підтягувати траки ближче до кордону з бульборуссю!..
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25.08.2024 23:57 Відповісти
Я розумію що в толерастів "не начасі" та "ненада ескалації", також НЕ всі поставки оголошуються відкрито.
Але! Нас хоче атакувати відкрито ще одна террористична "страна"! ( Як і рашка - після декількох років таємної, гібридної війни.
Чи не можно оголосити, що нададуть ЩЕ певну кількість зброї саме під відбиття можливого нападу з БССР . Це ж не складно!! Воно буде гарантовано не навпроти московського кордону тобто = ніякої ескалації, але якщо БССР полізе в драку , то гарантоване знищення зайшлих драників-чіпсів захистить населення ЩЕ в кількох регіонах від геноцидних дії, розрухи та Евроупу від нових мільонів біженців !!!! Це убезпечення також = ніякої ескалації та насилля та руйнування!!!!
Ми маємо робити завчасні кроки, доказувати світо, що проти України воює ціла коаліція фашистів-террористів-дегенератів з людожерськими режимами і анти-людськими нормами
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26.08.2024 00:27 Відповісти
діло Макрон казав, щоб ввести контингент і поставити хоч на кордони з білоруссю і польщею. Як би це в тему було, але його сша швидко заткнули
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26.08.2024 00:59 Відповісти
хитрозачесаный выжил с ума
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26.08.2024 01:07 Відповісти
Плешивый Минский выродок выполняет поставленную перед ним ****** задачу - сковать на своей границе как можно больше сил ВСУ. Напасть он не может, силы даже близко не равны, а вот работать пугалом вполне справляется
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26.08.2024 02:36 Відповісти
Не думаю, что нападет. Он жить хочет, привык уже. Да и пугало из него- так себе.
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26.08.2024 04:46 Відповісти
Може. Страх за власну дупу вже давно паралізував його душу, а совість розчинилася в брехні. Він вже настільки вгруз в кацапське лайно що нічим від нього не відрізняється. Він сподівається що йому особисто ***** гарантує приємне "дожітіє", а от те що станеться з "підданими" то така їхня доля... Схоже що всі диктатори фаталісти і навіть з черенком лопати в дупі вірять в свою "щасливу зірку" до останнього...
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26.08.2024 05:02 Відповісти
Потрібно знищити нафтопереробні заводи на території білорусі, бульбофюлер відразу в Китай
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26.08.2024 07:41 Відповісти
Думаю що навряд, після 20-го року, бульбофюрєр керує своєю армією, тож ці заклики мають суто інформаційний характер для нашіх західних партнерів, щоб в разі превентивного "загострення ситуації" можнобуло сказати, -А ми ж попереджали..."
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26.08.2024 11:17 Відповісти
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