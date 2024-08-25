В МИД Украины призвали Беларусь отвести войска от границы: Не совершайте трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы

В МИД Украины опубликовали заявление с призывом к Вооруженным силам Беларуси отвести войска от границы с Украиной на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у РБ систем огня.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"По данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

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"Призываем должностных лиц Республики Беларусь не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы - прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня", - говорится в заявлении.

Также в МИД подчеркнули, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

"Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных сил Украины", - добавили в МИД.

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Напомним, ранее сообщалось, что после начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.