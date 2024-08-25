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Новости
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В МИД Украины призвали Беларусь отвести войска от границы: Не совершайте трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы

МЗС України закликали Білорусь відвести війська від кордону

В МИД Украины опубликовали заявление с призывом к Вооруженным силам Беларуси отвести войска от границы с Украиной на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у РБ систем огня.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"По данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

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"Призываем должностных лиц Республики Беларусь не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы - прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня", - говорится в заявлении.

Также в МИД подчеркнули, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

"Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных сил Украины", - добавили в МИД.

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Напомним, ранее сообщалось, что после начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.

Автор: 

Беларусь (7888) МИД (6936)


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Топ комментарии
+26
НЕ ПОЛІЗУТЬ. Ще раз: Мозирський НПЗ, Новополоцький НПЗ, завод калійних добрив, машинобудівні заводи - все множиться на 0 протягом кількох годин.
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25.08.2024 21:06
+22
Лізти в Україну на даний час для білорусів - самовбивство Лука майже всі стратегічні запаси *********** і техніки повіддавав кацапам На один "кидок" вистачить! А далі? Єдине що викличе цей напад для нас - розтягування лінії фронту
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25.08.2024 20:57
+21
знову захоплять Чорнобильську АЕС і звідти обстрілюватимуть Київ. або просто відтягнуть наші резерви. **** бульба-фюрер. в першу чергу тоді потрібно дати залп по мозирському НПЗ і по лукашенку особисто.
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25.08.2024 21:00
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Вагнерівці відкриють вогонь по Україні і все - понеслась. Це пуйло давно планував. Потрібно бути готовими.
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25.08.2024 22:50 Ответить
Білорусь повноцінно вступить у війну. Якщо для цього знадобиться прибрати лукашенко то його приберуть і поставлять того хто віддасть наказ. Лукашенко про це знає. Скільки б він не тягнув час йому доведеться обирати - серцевий напад, здоровенький синочок колєнька, або наказ. Раджу всім військовим бяшкам скласти заповіт вже сьогодні.
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25.08.2024 23:12 Ответить
Час польським бригадам підтягувати траки ближче до кордону з бульборуссю!..
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25.08.2024 23:57 Ответить
Я розумію що в толерастів "не начасі" та "ненада ескалації", також НЕ всі поставки оголошуються відкрито.
Але! Нас хоче атакувати відкрито ще одна террористична "страна"! ( Як і рашка - після декількох років таємної, гібридної війни.
Чи не можно оголосити, що нададуть ЩЕ певну кількість зброї саме під відбиття можливого нападу з БССР . Це ж не складно!! Воно буде гарантовано не навпроти московського кордону тобто = ніякої ескалації, але якщо БССР полізе в драку , то гарантоване знищення зайшлих драників-чіпсів захистить населення ЩЕ в кількох регіонах від геноцидних дії, розрухи та Евроупу від нових мільонів біженців !!!! Це убезпечення також = ніякої ескалації та насилля та руйнування!!!!
Ми маємо робити завчасні кроки, доказувати світо, що проти України воює ціла коаліція фашистів-террористів-дегенератів з людожерськими режимами і анти-людськими нормами
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26.08.2024 00:27 Ответить
діло Макрон казав, щоб ввести контингент і поставити хоч на кордони з білоруссю і польщею. Як би це в тему було, але його сша швидко заткнули
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26.08.2024 00:59 Ответить
хитрозачесаный выжил с ума
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26.08.2024 01:07 Ответить
Плешивый Минский выродок выполняет поставленную перед ним ****** задачу - сковать на своей границе как можно больше сил ВСУ. Напасть он не может, силы даже близко не равны, а вот работать пугалом вполне справляется
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26.08.2024 02:36 Ответить
Не думаю, что нападет. Он жить хочет, привык уже. Да и пугало из него- так себе.
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26.08.2024 04:46 Ответить
Може. Страх за власну дупу вже давно паралізував його душу, а совість розчинилася в брехні. Він вже настільки вгруз в кацапське лайно що нічим від нього не відрізняється. Він сподівається що йому особисто ***** гарантує приємне "дожітіє", а от те що станеться з "підданими" то така їхня доля... Схоже що всі диктатори фаталісти і навіть з черенком лопати в дупі вірять в свою "щасливу зірку" до останнього...
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26.08.2024 05:02 Ответить
Потрібно знищити нафтопереробні заводи на території білорусі, бульбофюлер відразу в Китай
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26.08.2024 07:41 Ответить
Думаю що навряд, після 20-го року, бульбофюрєр керує своєю армією, тож ці заклики мають суто інформаційний характер для нашіх західних партнерів, щоб в разі превентивного "загострення ситуації" можнобуло сказати, -А ми ж попереджали..."
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26.08.2024 11:17 Ответить
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