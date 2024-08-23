РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11437 посетителей онлайн
Новости
2 140 11

Беларусь перебросила к границе с Украиной минимум тысячу военных, - "Беларускі Гаюн"

Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових, -

После начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила не менее тысячи своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики ресурса отмечают, что начиная с 10 августа, военных Вооруженных сил и Военно-воздушных сил Беларуси начали перебрасывать в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.

"Беларускі Гаюн" пишет, что причиной переброски войск РБ на юг страны является "обстановка в Украине и Курской области РФ". По информации ресурса, сейчас вблизи границы с Украиной сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек.

Читайте также: Провокаций или нестандартных ситуаций на границе с Беларусью не фиксируют, - Демченко

"За последнее время в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС", - пишет Telegram-канал.

Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових, - "Беларускі Гаюн"

Ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что РБ якобы перебросила к границе с Украиной треть своей армии.

Читайте также: Беларусь развернула авиацию и войска ПВО на границе с Украиной

Автор: 

Беларусь (7887) Гомель (11) граница (5258)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
лише щоб показати буйлу: "Батя, я стараюсь !"
показать весь комментарий
23.08.2024 18:39
+10
Так, на пів дня роботи нашим ТИТАНАМ...
показать весь комментарий
23.08.2024 18:42
+9
Щоби "атбівать нападєніє НАТи с чєтирьох направлєній".
показать весь комментарий
23.08.2024 18:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і от нахєра? щоби що?
показать весь комментарий
23.08.2024 18:25 Ответить
лише щоб показати буйлу: "Батя, я стараюсь !"
показать весь комментарий
23.08.2024 18:39 Ответить
Дивишся на бульбофюрера і згадуєш любий анекдот
Таке враження, що Всевишній його спеціально створив для любителів анекдотів.
показать весь комментарий
23.08.2024 18:57 Ответить
не у спінє, а в анусє
показать весь комментарий
25.08.2024 10:12 Ответить
Щоби "атбівать нападєніє НАТи с чєтирьох направлєній".
показать весь комментарий
23.08.2024 18:33 Ответить
Так, на пів дня роботи нашим ТИТАНАМ...
показать весь комментарий
23.08.2024 18:42 Ответить
Це разом з переписом всієї зданої техніки, і озброєння.....
показать весь комментарий
23.08.2024 20:10 Ответить
Шукають своєї смерті
показать весь комментарий
23.08.2024 19:07 Ответить
Может они хотят сдаться?
показать весь комментарий
23.08.2024 19:24 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
23.08.2024 19:24 Ответить
Білоруської армії нема. Як і Білорусії. Є філіал армії московії і кацапська територія під назвою неіснуючої держави і мертвої нації.
показать весь комментарий
23.08.2024 20:11 Ответить
 
 