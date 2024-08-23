Беларусь перебросила к границе с Украиной минимум тысячу военных, - "Беларускі Гаюн"

После начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила не менее тысячи своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики ресурса отмечают, что начиная с 10 августа, военных Вооруженных сил и Военно-воздушных сил Беларуси начали перебрасывать в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.

"Беларускі Гаюн" пишет, что причиной переброски войск РБ на юг страны является "обстановка в Украине и Курской области РФ". По информации ресурса, сейчас вблизи границы с Украиной сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек.

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"За последнее время в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС", - пишет Telegram-канал.

Ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что РБ якобы перебросила к границе с Украиной треть своей армии.

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