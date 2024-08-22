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Провокаций или нестандартных ситуаций на границе с Беларусью не фиксируют, - Демченко

Ситуація на кордоні з Білоруссю

В ситуации на границе с Республикой Беларусь каких-либо изменений пограничники не фиксируют, однако это направление остается для Украины угрожающим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Обстановка постоянно контролируется всеми составляющими Сил обороны нашей страны. Каких-либо нестандартных ситуаций или провокативных действий за последний период мы не отмечали", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, но пока РБ будет находиться под влиянием РФ, это направление для украинцев будет оставаться угрожающим, поэтому ему уделяется необходимое внимание.

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"Что и как происходит по ту сторону границы, конечно, отслеживают и подразделения разведки. Наши силы готовы реагировать на любую смену обстановки. По линии границы мы проводим фортификационные работы, чтобы дать при необходимости отпор врагу", - подчеркнул Демченко.

В то же время, он предположил, что в угоду Кремлю Беларусь может держать определенные свои силы вглубь пограничной зоны. "Но мы продолжаем следить, чтобы в случае необходимости адекватно реагировать", - добавил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, недавно сообщалось, что военные Беларуси развернули у границы с Украиной авиацию и войска ПВО.

Автор: 

Беларусь (7886) граница (5256) Демченко Андрей (278)


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чык чырык как стоял в растяжке там и будет,там полка калиновского и пару наших бригад для зачистки минска хватит,лукашенко это о хорошо понимаем,а еще 50 км до мозыря....а там смерть усатого бульбо кощея)
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22.08.2024 15:24 Ответить
За останні 30 років величезна маса кацапів переселилася в Білорусь як в останній "заповідник колгоспу". Білоруська мова фактично заборонена в Білорусі. Феесбе ********** діє на вій території без будь яких обмежень. Країною править нелігітимний диктатор. З території Білорусі стався напад на Україну кацапів... А все починалось з переселення кацапні і вбивства опозиціонерів...
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22.08.2024 15:36 Ответить
Ні!!!
Все починалось з того, що якось картопляний директор сашко лукш, міністр дерунів і чіпсів на гелікоптерах завітали до сусіднього Житомира в аєропорт, і на пресконференції у облдежадміністрації міста Житомир, лукаш щиро запевнив, що: "Зі сторони Білорусії на Україну нічого крім тракторів та комбайнів ніколи не поїде. Це я вам особисто гарантую". Все це було, якщо я не помиляюсь в 2020 році. А в 2022 році Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області, зі сторони Білорусії були піддані маштабному вторгненню танків, авіації, РСЗВ, мотопіхоти і рф і бульбашів. Нальоти авіації і бомбардування в перші місяці, в тому числі і Житомира, були по 4-7 на добу! Так можна після всього цього чомусь і комусь там вірити??!!
Хороший бульбаш - мертвий бульбаш!!!
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22.08.2024 16:37 Ответить
Сябри можуть стати найкращим постачальником озброєння нашій армії
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22.08.2024 15:45 Ответить
Якщо воювати почнуть картоплесаджалками то "такі да".
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22.08.2024 16:44 Ответить
"На кордоні бацька ходіт тіхо..."
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22.08.2024 15:57 Ответить
Всім готуватись до шашликів, як у 2022 році! Ви спочатку дані розвідки Великобританії і Німеччини оприлюдніть! А понтони та танки білоруси підтягують, щоб покататись після шашликів, так?!
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22.08.2024 16:29 Ответить
Якихось нестандартних ситуацій або провокативних дій за останній період ми не відмічали", - сказав речник. Переміщення третини бульборуського війска до українських кордонів .поза увагою цього "зеленого говоруна"
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22.08.2024 16:35 Ответить
Білокацапи бульбу почали копати...
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22.08.2024 16:55 Ответить
 
 