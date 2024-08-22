Провокаций или нестандартных ситуаций на границе с Беларусью не фиксируют, - Демченко

В ситуации на границе с Республикой Беларусь каких-либо изменений пограничники не фиксируют, однако это направление остается для Украины угрожающим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Обстановка постоянно контролируется всеми составляющими Сил обороны нашей страны. Каких-либо нестандартных ситуаций или провокативных действий за последний период мы не отмечали", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, но пока РБ будет находиться под влиянием РФ, это направление для украинцев будет оставаться угрожающим, поэтому ему уделяется необходимое внимание.

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"Что и как происходит по ту сторону границы, конечно, отслеживают и подразделения разведки. Наши силы готовы реагировать на любую смену обстановки. По линии границы мы проводим фортификационные работы, чтобы дать при необходимости отпор врагу", - подчеркнул Демченко.

В то же время, он предположил, что в угоду Кремлю Беларусь может держать определенные свои силы вглубь пограничной зоны. "Но мы продолжаем следить, чтобы в случае необходимости адекватно реагировать", - добавил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, недавно сообщалось, что военные Беларуси развернули у границы с Украиной авиацию и войска ПВО.