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Провокацій чи нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю не фіксують, - Демченко

Ситуація на кордоні з Білоруссю

У ситуації на кордоні з Республікою Білорусь будь-яких змін прикордонники не фіксують, однак цей напрямок залишається для України загрозливим. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Обстановка постійно контролюється всіма складовими Сил оборони нашої країни. Якихось нестандартних ситуацій або провокативних дій за останній період ми не відмічали", - сказав речник.

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Він наголосив, що Україна не становить загрози для Білорусі, але доки РБ перебуватиме під впливом РФ, цей напрямок для українців залишатиметься загрозливим, тож йому приділяється необхідна увага.

"Що і як відбувається по той бік кордону, звісно, відстежують і підрозділи розвідки. Наші сили готові реагувати на будь-яку зміну обстановки. По лінії кордону ми проводимо фортифікаційні роботи, щоб дати у разі необхідності відсіч ворогу", - наголосив Демченко.

Водночас він припустив, що на догоду Кремлю Білорусь може тримати певні свої сили вглиб прикордоння. "Але ми продовжуємо стежити, щоб у разі необхідності адекватно реагувати", - додав речник Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що військові Білорусі розгорнули біля кордону з Україною авіацію та війська ППО.

Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4748) Демченко Андрій (341)


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чык чырык как стоял в растяжке там и будет,там полка калиновского и пару наших бригад для зачистки минска хватит,лукашенко это о хорошо понимаем,а еще 50 км до мозыря....а там смерть усатого бульбо кощея)
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22.08.2024 15:24 Відповісти
За останні 30 років величезна маса кацапів переселилася в Білорусь як в останній "заповідник колгоспу". Білоруська мова фактично заборонена в Білорусі. Феесбе ********** діє на вій території без будь яких обмежень. Країною править нелігітимний диктатор. З території Білорусі стався напад на Україну кацапів... А все починалось з переселення кацапні і вбивства опозиціонерів...
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22.08.2024 15:36 Відповісти
Ні!!!
Все починалось з того, що якось картопляний директор сашко лукш, міністр дерунів і чіпсів на гелікоптерах завітали до сусіднього Житомира в аєропорт, і на пресконференції у облдежадміністрації міста Житомир, лукаш щиро запевнив, що: "Зі сторони Білорусії на Україну нічого крім тракторів та комбайнів ніколи не поїде. Це я вам особисто гарантую". Все це було, якщо я не помиляюсь в 2020 році. А в 2022 році Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області, зі сторони Білорусії були піддані маштабному вторгненню танків, авіації, РСЗВ, мотопіхоти і рф і бульбашів. Нальоти авіації і бомбардування в перші місяці, в тому числі і Житомира, були по 4-7 на добу! Так можна після всього цього чомусь і комусь там вірити??!!
Хороший бульбаш - мертвий бульбаш!!!
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22.08.2024 16:37 Відповісти
Сябри можуть стати найкращим постачальником озброєння нашій армії
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22.08.2024 15:45 Відповісти
Якщо воювати почнуть картоплесаджалками то "такі да".
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22.08.2024 16:44 Відповісти
"На кордоні бацька ходіт тіхо..."
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22.08.2024 15:57 Відповісти
Всім готуватись до шашликів, як у 2022 році! Ви спочатку дані розвідки Великобританії і Німеччини оприлюдніть! А понтони та танки білоруси підтягують, щоб покататись після шашликів, так?!
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22.08.2024 16:29 Відповісти
Якихось нестандартних ситуацій або провокативних дій за останній період ми не відмічали", - сказав речник. Переміщення третини бульборуського війска до українських кордонів .поза увагою цього "зеленого говоруна"
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22.08.2024 16:35 Відповісти
Білокацапи бульбу почали копати...
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22.08.2024 16:55 Відповісти
 
 