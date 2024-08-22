Провокацій чи нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю не фіксують, - Демченко
У ситуації на кордоні з Республікою Білорусь будь-яких змін прикордонники не фіксують, однак цей напрямок залишається для України загрозливим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Обстановка постійно контролюється всіма складовими Сил оборони нашої країни. Якихось нестандартних ситуацій або провокативних дій за останній період ми не відмічали", - сказав речник.
Він наголосив, що Україна не становить загрози для Білорусі, але доки РБ перебуватиме під впливом РФ, цей напрямок для українців залишатиметься загрозливим, тож йому приділяється необхідна увага.
"Що і як відбувається по той бік кордону, звісно, відстежують і підрозділи розвідки. Наші сили готові реагувати на будь-яку зміну обстановки. По лінії кордону ми проводимо фортифікаційні роботи, щоб дати у разі необхідності відсіч ворогу", - наголосив Демченко.
Водночас він припустив, що на догоду Кремлю Білорусь може тримати певні свої сили вглиб прикордоння. "Але ми продовжуємо стежити, щоб у разі необхідності адекватно реагувати", - додав речник Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що військові Білорусі розгорнули біля кордону з Україною авіацію та війська ППО.
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Все починалось з того, що якось картопляний директор сашко лукш, міністр дерунів і чіпсів на гелікоптерах завітали до сусіднього Житомира в аєропорт, і на пресконференції у облдежадміністрації міста Житомир, лукаш щиро запевнив, що: "Зі сторони Білорусії на Україну нічого крім тракторів та комбайнів ніколи не поїде. Це я вам особисто гарантую". Все це було, якщо я не помиляюсь в 2020 році. А в 2022 році Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області, зі сторони Білорусії були піддані маштабному вторгненню танків, авіації, РСЗВ, мотопіхоти і рф і бульбашів. Нальоти авіації і бомбардування в перші місяці, в тому числі і Житомира, були по 4-7 на добу! Так можна після всього цього чомусь і комусь там вірити??!!
Хороший бульбаш - мертвий бульбаш!!!