Провокацій чи нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю не фіксують, - Демченко

У ситуації на кордоні з Республікою Білорусь будь-яких змін прикордонники не фіксують, однак цей напрямок залишається для України загрозливим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Обстановка постійно контролюється всіма складовими Сил оборони нашої країни. Якихось нестандартних ситуацій або провокативних дій за останній період ми не відмічали", - сказав речник.

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Він наголосив, що Україна не становить загрози для Білорусі, але доки РБ перебуватиме під впливом РФ, цей напрямок для українців залишатиметься загрозливим, тож йому приділяється необхідна увага.

"Що і як відбувається по той бік кордону, звісно, відстежують і підрозділи розвідки. Наші сили готові реагувати на будь-яку зміну обстановки. По лінії кордону ми проводимо фортифікаційні роботи, щоб дати у разі необхідності відсіч ворогу", - наголосив Демченко.

Водночас він припустив, що на догоду Кремлю Білорусь може тримати певні свої сили вглиб прикордоння. "Але ми продовжуємо стежити, щоб у разі необхідності адекватно реагувати", - додав речник Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що військові Білорусі розгорнули біля кордону з Україною авіацію та війська ППО.