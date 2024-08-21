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Новости Война
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Российский "Шахед" в очередной раз вошел в воздушное пространство Беларуси

Шахед знову залетів у Білорусь

Российский ударный БПЛА "Шахед" в очередной раз зашел в воздушное пространство Беларуси во время атаки беспилотников, направленной на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные мониторингов.

Около 8:40 один из "шахедов" зашел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области Украины.

По предварительным данным, далее "шахед" продолжил движение на запад вдоль белорусско-украинской границы.

Напомним, в конце июля 2024 года ВВС Беларуси подняли истребитель из-за вероятной угрозы российских "Шахедов"

Также читайте: Беларусь развернула авиацию и войска ПВО на границе с Украиной

Автор: 

Беларусь (7886) беспилотник (3516)


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Касаби, та їбан..ть вже но Мозирю.
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21.08.2024 10:51 Ответить
А то ідея , наклеїв на дрон двоголову курку і їбаш зі сторони Чернігова по НПЗ і всяких там базам.
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21.08.2024 11:08 Ответить
А потом будут рассказывать про 100500 "украинских беспилотников", которые хотели атаковать...
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21.08.2024 10:52 Ответить
ті пітухи лукашенка могли самі його й запустить
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21.08.2024 10:54 Ответить
І що, бульбаші збили? Вони ж підтягнули до кордону свої ''стрілялки''.
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21.08.2024 10:55 Ответить
То "свої"!
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21.08.2024 11:00 Ответить
То нехай, то вже давно кацапська автономна область. Бацька за своє крісло віддав всю Білорусь ворогу, разом з народом. Сьогодні з них пропаганда клепає кацапів.
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21.08.2024 10:59 Ответить
 
 