Российский "Шахед" в очередной раз вошел в воздушное пространство Беларуси
Российский ударный БПЛА "Шахед" в очередной раз зашел в воздушное пространство Беларуси во время атаки беспилотников, направленной на Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные мониторингов.
Около 8:40 один из "шахедов" зашел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области Украины.
По предварительным данным, далее "шахед" продолжил движение на запад вдоль белорусско-украинской границы.
Напомним, в конце июля 2024 года ВВС Беларуси подняли истребитель из-за вероятной угрозы российских "Шахедов"
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