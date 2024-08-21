Російський "Шахед" вкотре увійшов у повітряний простір Білорусі

Російський ударний БПЛА "Шахед" вчергове зайшов у повітряний простір Білорусі під час атаки безпілотників, спрямованої на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Беларускі Гаюн" із посиланням на дані моніторингів.

Близько 8:40 один із "шахедів" зайшов у повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської області України.

За попередніми даними, далі "шахед" продовжив рух на захід уздовж білорусько-українського кордону.

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року ВПС Білорусі підняли винищувач через імовірну загрозу російських "Шахедів"

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