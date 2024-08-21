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Російський "Шахед" вкотре увійшов у повітряний простір Білорусі

Шахед знову залетів у Білорусь

Російський ударний БПЛА "Шахед" вчергове зайшов у повітряний простір Білорусі під час атаки безпілотників, спрямованої на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Беларускі Гаюн" із посиланням на дані моніторингів.

Близько 8:40 один із "шахедів" зайшов у повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської області України.

За попередніми даними, далі "шахед" продовжив рух на захід уздовж білорусько-українського кордону.

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року ВПС Білорусі підняли винищувач через імовірну загрозу російських "Шахедів"

Читайте: Білорусь розгорнула авіацію і війська ППО на кордоні з Україною

Автор: 

Білорусь (7922) безпілотник (4073)


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Касаби, та їбан..ть вже но Мозирю.
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21.08.2024 10:51 Відповісти
А то ідея , наклеїв на дрон двоголову курку і їбаш зі сторони Чернігова по НПЗ і всяких там базам.
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21.08.2024 11:08 Відповісти
А потом будут рассказывать про 100500 "украинских беспилотников", которые хотели атаковать...
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21.08.2024 10:52 Відповісти
ті пітухи лукашенка могли самі його й запустить
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21.08.2024 10:54 Відповісти
І що, бульбаші збили? Вони ж підтягнули до кордону свої ''стрілялки''.
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21.08.2024 10:55 Відповісти
То "свої"!
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21.08.2024 11:00 Відповісти
То нехай, то вже давно кацапська автономна область. Бацька за своє крісло віддав всю Білорусь ворогу, разом з народом. Сьогодні з них пропаганда клепає кацапів.
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21.08.2024 10:59 Відповісти
 
 