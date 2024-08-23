УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5751 відвідувач онлайн
Новини
2 140 11

Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових, - "Беларускі Гаюн"

Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових, -

Після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ресурсу зазначають, що починаючи з 10 серпня, військових Збройних сил та Військово-повітряних сил Білорусі почали перекидати в Гомельську область, яка межує з Україною.

"Беларускі Гаюн" пише, що причиною перекидання військ РБ на південь країни є "обстановка в Україні та Курській області РФ". За інформацією ресурсу, наразі поблизу кордону з Україною сконцентровано угруповання чисельністю щонайменше тисячу осіб.

Читайте також: Провокацій чи нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю не фіксують, - Демченко

"За останній час у Гомельську область було направлено кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками та ЗРК С-300ПС", - пише Telegram-канал.

Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових, - "Беларускі Гаюн"

Раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що РБ нібито перекинула до кордону з Україною третину своєї армії.

Читайте також: Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається без змін, - Держприкордонслужба

Автор: 

Білорусь (7923) Гомель (8) кордон (4750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
лише щоб показати буйлу: "Батя, я стараюсь !"
показати весь коментар
23.08.2024 18:39
+10
Так, на пів дня роботи нашим ТИТАНАМ...
показати весь коментар
23.08.2024 18:42
+9
Щоби "атбівать нападєніє НАТи с чєтирьох направлєній".
показати весь коментар
23.08.2024 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і от нахєра? щоби що?
показати весь коментар
23.08.2024 18:25 Відповісти
лише щоб показати буйлу: "Батя, я стараюсь !"
показати весь коментар
23.08.2024 18:39 Відповісти
Дивишся на бульбофюрера і згадуєш любий анекдот
Таке враження, що Всевишній його спеціально створив для любителів анекдотів.
показати весь коментар
23.08.2024 18:57 Відповісти
не у спінє, а в анусє
показати весь коментар
25.08.2024 10:12 Відповісти
Щоби "атбівать нападєніє НАТи с чєтирьох направлєній".
показати весь коментар
23.08.2024 18:33 Відповісти
Так, на пів дня роботи нашим ТИТАНАМ...
показати весь коментар
23.08.2024 18:42 Відповісти
Це разом з переписом всієї зданої техніки, і озброєння.....
показати весь коментар
23.08.2024 20:10 Відповісти
Шукають своєї смерті
показати весь коментар
23.08.2024 19:07 Відповісти
Может они хотят сдаться?
показати весь коментар
23.08.2024 19:24 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
23.08.2024 19:24 Відповісти
Білоруської армії нема. Як і Білорусії. Є філіал армії московії і кацапська територія під назвою неіснуючої держави і мертвої нації.
показати весь коментар
23.08.2024 20:11 Відповісти
 
 