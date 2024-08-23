Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових, - "Беларускі Гаюн"

Після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ресурсу зазначають, що починаючи з 10 серпня, військових Збройних сил та Військово-повітряних сил Білорусі почали перекидати в Гомельську область, яка межує з Україною.

"Беларускі Гаюн" пише, що причиною перекидання військ РБ на південь країни є "обстановка в Україні та Курській області РФ". За інформацією ресурсу, наразі поблизу кордону з Україною сконцентровано угруповання чисельністю щонайменше тисячу осіб.

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"За останній час у Гомельську область було направлено кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками та ЗРК С-300ПС", - пише Telegram-канал.

Раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що РБ нібито перекинула до кордону з Україною третину своєї армії.

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