Ситуация на границе с Беларусью неизменна и контролируется, перемещения военных сил нет, - ГПСУ

По состоянию на 26 августа украинские пограничники не фиксируют перебрасывания военных сил и техники у белорусской границы. Ситуация остается контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом спикер ГПСУ Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

"В целом по границе ситуация неизменна. Силы обороны Украины различных частей, а это и пограничники, и Вооруженные силы, Национальная гвардия полностью контролируют линию границы. Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по нашей госгранице не отмечалось", - отметил он.

По его словам, непосредственно возле украинской границы пограничники не отмечают перемещения техники и личного состава. Но в целом это направление по-прежнему остается угрожающим.

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Представитель ГПСУ пояснил, что за тем, что происходит внутри территории Беларуси, следят подразделения разведки, чтобы "понимать, насколько ситуация может меняться, чтобы мы были готовы на том или ином направлении, если какие-то действия начнутся с территории Республики Беларусь".

Демченко также добавил, что Россия пока не имеет достаточной группировки войск на территории Беларуси для вторжения в Украину с этого направления.

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Напомним, в МИД Украины опубликовали заявление и призыв к Вооруженным силам Беларуси отвести войска от границы с Украиной на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня.

Ранее сообщалось, что после начала операции ВСУ в Курской области России Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу своих военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной.