Ситуація на кордоні з Білоруссю незмінна та контрольована, переміщення військових сил немає, - ДПСУ

Станом на 26 серпня українські прикордонники не фіксують перекидання військових сил та техніки біля білоруського кордону. Ситуація залишається контрольованою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це речник ДПСУ України Андрій Демченко заявив в етері телемаратону "Єдині новини".

"Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних частин, а це й прикордонники, й Збройні сили, Національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося", - зазначив він.

За його словами, безпосередньо біля українського кордону прикордонники не відмічають переміщення техніки та особового складу. Але загалом цей напрямок, як і раніше, залишається загрозливим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перекидання Білоруссю військ до кордону з Україною має інформаційні та політичні цілі, а не військові, - "Беларускі Гаюн"

Речник ДПСУ пояснив, що за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, стежать підрозділи розвідки, щоб "розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, аби ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території Республіки Білорусь".

Демченко також додав, що Росія наразі не має достатнього угруповання військ на території Білорусі для вторгнення в Україну з цього напрямку.

Також читайте: Провокацій чи нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю не фіксують, - Демченко

Нагадаємо, у МЗС України опублікували заяву і закликом до Збройних сил Білорусі відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

Раніше повідомлялося, що після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.