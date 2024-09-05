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Білорусь (7833) безпілотник (3653) Гомель (8)

Над Гомелем у Білорусі збивали "шахеди", - Беларускі Гаюн. ВIДЕО

У ніч на 5 вересня у місті Гомель (Білорусь) пролунали вибухи. Місцеві заявляють про роботу сил ППО по російських "шахедах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

"Два звуки вибуху чули у Гомельському районі о 01:34 та 01:36. За попередніми даними, люди чують та бачать антидронну роботу у білоруському небі", – зазначили у Telegram-каналі.

Про вибухи пишуть і місцеві жителі Гомеля. За припущеннями деяких із них, вибухи були над південною околицею міста. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВПС Білорусі піднімали в небо винищувач: Щонайменше 4 "Шахеди" вночі залетіли на територію країни, - "Беларускі Гаюн"

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Топ коментарі
+21
було би добре, якби хоч один впав на лукашенківську курку, яка несе йому золоті яйця - на ГХЗ.
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05.09.2024 06:44
+16
Але бульбофюрер вважає,що йому загрожує лише Україна і Польща...
Хоча все він прекрасно розуміє,просто викручується.
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05.09.2024 06:56
+13
с Ненацка
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05.09.2024 08:25
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було би добре, якби хоч один впав на лукашенківську курку, яка несе йому золоті яйця - на ГХЗ.
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05.09.2024 06:44 Відповісти
спуфінг - все ж таки ефективна штука.
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05.09.2024 06:49 Відповісти
Зверху треба глушити, може ефективніше буде.
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05.09.2024 07:15 Відповісти
глушити сигнал не ефективно, бо зразу вмикається інерційна система, і він летить собі далі. Тільки похибка збільшиться через вітер.
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05.09.2024 07:18 Відповісти
Одне з двох - або "рукожопі" вже пустили в хід свої "самопальні" "ішакеди, зібрані ними "через сраку" в Єлабузі - або це вже так працють наші системи РЕБ і збивають їх з курсу
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05.09.2024 07:47 Відповісти
це спуфінг, бо Гомель біля кордону.
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05.09.2024 07:49 Відповісти
або кацапи створюють провокації
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05.09.2024 11:12 Відповісти
Сумніваюся... Воно йому не потрібне. Адже це створює ризики падіння "шахєда" на міста БРСР А білоруси вже давно задають питання - "А що хорошого нам дало "цілування в ясна" з РОсією? Так що ні для Луки ні для ПУ таке - невигідно!
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05.09.2024 11:43 Відповісти
***** вигідно втягнути РБ у війну. Лишні 40 тис. не завадять. Плюс військ. техніка.
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05.09.2024 13:04 Відповісти
Якщо не вдалося втягнуть у березні 22-го - коли вони під Києвом стояли - то зараз тим більше не вдасться!
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05.09.2024 13:09 Відповісти
"загнана криса ..."

Усунення Лукашенка і підпорядкування білоруських військових. У них союзні держави.
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05.09.2024 15:23 Відповісти
кацапам нема резону кожен день втрачати десяток дронів з тих, які вони запускають з Сещі. Тому - ні.
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05.09.2024 11:43 Відповісти
1-2-3 залітає на РБ
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05.09.2024 13:03 Відповісти
у мене таких цифр нема. За цю ніч із 78 шахедів 60 було збито, а 15 локаційно втрачені, тобто полетіли **********. Висновки робіть самі.
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05.09.2024 13:18 Відповісти
Це не придумав. Це зведення у тернеті. Пишуть скільки дронів полетіли на РБ.
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05.09.2024 15:18 Відповісти
офіційне?
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05.09.2024 15:24 Відповісти
хех ... Вам з мокрою печаткою ??
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05.09.2024 17:22 Відповісти
достатньо буде просто посилання на український більш-менш поважний ресурс. Говнотєлєга не канає.
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05.09.2024 17:24 Відповісти
Під дією засобів РЕБ шахед відхиляється від курсу. Тут недавно під дією кількох засобів РЕБ шахед втратив клепку і нарізав кола над містом, поки не закінчилось пальне
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05.09.2024 10:02 Відповісти
спуфінг - підміна даних GPS. Тому він і летить на білорусію, а не нарізає кола над чернігівщиною.
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05.09.2024 10:06 Відповісти
цікаво а вусатий білопідар телефонував *****
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05.09.2024 06:55 Відповісти
думаю, що в цей раз вже ні, бо нема часу, а ішакед може "влучити у ціль" в будб-який момент.
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05.09.2024 07:04 Відповісти
Але бульбофюрер вважає,що йому загрожує лише Україна і Польща...
Хоча все він прекрасно розуміє,просто викручується.
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05.09.2024 06:56 Відповісти
Пусть войска к восточному кордону подтягивает.
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05.09.2024 07:10 Відповісти
але до х..ла у нього претензій немає, або знову буде щось там мичати про українські безпілотники
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05.09.2024 07:22 Відповісти
Дуже цікава ситуація, дуже цікава.....
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05.09.2024 07:33 Відповісти
Откуда готовилось нападение?
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05.09.2024 08:07 Відповісти
с Ненацка
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05.09.2024 08:25 Відповісти
бульбой с рогатки
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05.09.2024 08:20 Відповісти
"Бий своїх, щоб чужі боялись!" - вирішив Путя...
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05.09.2024 08:42 Відповісти
Вибачте поляки і литовці, але я хочу щоб оцей бульбоголовий телепень на вас напав, трошки тільки. А ви натомість дали йому @@@ди по самий мозирський нпз, може білоруси навіть ще йпоможуть
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05.09.2024 09:07 Відповісти
еще б кинжалы туда же....
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05.09.2024 09:08 Відповісти
Навіть Лукашенко збиває, а поляки бздять!
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05.09.2024 09:38 Відповісти
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05.09.2024 09:55 Відповісти
Зараз вусатий тарган почне валати, начеб то про екскалацію з боку бандерівців.
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05.09.2024 10:07 Відповісти
Невже кацапи боярою заправляють шахеди ?
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05.09.2024 11:10 Відповісти
Лука Мудіщев і карту показував, глобус тикав шахедам.... Ніфіга, прийшлось збивати.
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05.09.2024 11:11 Відповісти
Це точно Шахеди? що каже лукашенка?
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05.09.2024 11:37 Відповісти
Так ці шахеди з 3 години 25 хвилин по 5 годину ранку, повідмляють інформаційні ресурси Житомир Інфо, баражували в небі Житомирської області. Щось збили, а щось кружляло над містом годинами, поки само не впало, бо паливо закінчилось. Так було і над Київщиною, за повідомленням Ранок у великому місті. Мабуть рукожопі їх так зробили, що вони летять куди тільки завгодно.
Але картопляний може знову звинуватити у всьому Україну і завести війська.
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05.09.2024 16:25 Відповісти
 
 