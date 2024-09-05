Над Гомелем у Білорусі збивали "шахеди", - Беларускі Гаюн. ВIДЕО
У ніч на 5 вересня у місті Гомель (Білорусь) пролунали вибухи. Місцеві заявляють про роботу сил ППО по російських "шахедах".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".
"Два звуки вибуху чули у Гомельському районі о 01:34 та 01:36. За попередніми даними, люди чують та бачать антидронну роботу у білоруському небі", – зазначили у Telegram-каналі.
Про вибухи пишуть і місцеві жителі Гомеля. За припущеннями деяких із них, вибухи були над південною околицею міста.
Топ коментарі
+21 Urs
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показати весь коментар05.09.2024 08:25
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Усунення Лукашенка і підпорядкування білоруських військових. У них союзні держави.
Хоча все він прекрасно розуміє,просто викручується.
Але картопляний може знову звинуватити у всьому Україну і завести війська.