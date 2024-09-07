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Білорусь (7840) безпілотник (3669) дрони (4303)

Щонайменше 8 дронів зайшли вночі в Білорусь, один "шахед" перебував за 70 км від кордону з Литвою, - Беларускі Гаюн. КАРТА

Шахеди вночі залітали у Білорусь

У ніч на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що  перший "шахед" зайшов з Чернігівської області в напрямку Лоєва близько 23:20 і вже через 40 хвилин вилетів назад в Україну в напрямку Київського водосховища.

"Подальші заходи "шахедів" були приблизно о 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16, 05:54. А близько 08:13, за даними @eRadarrua, у Білорусь залетів розвідувальний БПЛА типу Supercam.

Крім заходів у Гомельську область, минулої ночі один із "шахедів" залетів і в Брестську область приблизно о 05:16 у районі Пінська і продовжив рух на північ. Цей "шахед" зайшов у Гродненську область (уперше за весь моніторинг) і долетів до самих Корелічів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Цей шахед міг пролетіти над Білоруссю на північ ≈200 км, що з ним траплялося далі - невідомо", - йдеться в повідомленні.

Російські дрони у Білорусі вночі 7 вересня

"Беларускі Гаюн"  повідомляють, що в небі над Білоруссю  протягом ночі працювали винищувачі та вертольоти ВПС РБ

"Загалом винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачуліщей здіймалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі - в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а два шахеди", - розповіли у моніторинговій групі.

Нагадаємо,  5 вересня міноборони Білорусі заявило, що вночі безпілотники  "порушили держкордон" республіки, сили ППО їх знищили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Над Гомелем у Білорусі збивали "шахеди", - Беларускі Гаюн. ВIДЕО

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Топ коментарі
+8
Ой, казала моя бабця: "Не буди лихо - поки тихо!"
Тепер хай Лука ночами не спить!
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07.09.2024 14:53
+5
Лука терміново подав заявку на вступ в партію "Слуга народу". Хоче переселитись під купол Ради. Саме безпечне місце. Пуйло по Зе-владним ніколи не вдарить.
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07.09.2024 14:54
+4
я з нетерпінням чекаю, поки хоч один шахєд ********** на теріторію білорусії так, що наслідки від цього приховати буде неможливо. Може тоді запуски шахедів із Сещі кацапам прийдеться припинити.
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07.09.2024 15:09
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07.09.2024 14:45 Відповісти
Ой, казала моя бабця: "Не буди лихо - поки тихо!"
Тепер хай Лука ночами не спить!
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07.09.2024 14:53 Відповісти
Скоро наші Герої навчаться не лише направляти шахеди , а й підривати їх у потрібному місці.
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07.09.2024 15:12 Відповісти
Бабця ще й інше казала: "Дай боже нашому теляті вовка з"їсти!" Може то були не ВІСІМ "шахедів" - а менше? Просто один "петляв" довго в прикордонні! Тут хтось писав що над його містом "шахед" "******** мізками" і намотував круги над містом - поки у нього пальне не закінчилося та він не упав на землю!
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07.09.2024 15:18 Відповісти
Лука терміново подав заявку на вступ в партію "Слуга народу". Хоче переселитись під купол Ради. Саме безпечне місце. Пуйло по Зе-владним ніколи не вдарить.
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07.09.2024 14:54 Відповісти
Це ще квіточки.Бункерний наполегливо провокує картопляника для втягнення у війну.
Лука впирається,там обстановка трохи не така,як в раші
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07.09.2024 14:55 Відповісти
І що, бульбаші жодного не збили?
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07.09.2024 15:02 Відповісти
От що GPS - спуфінг "жівотворящій" робить. А може самі "шахеди" намагаються сховатись у бульбостані від української ППО.
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07.09.2024 15:04 Відповісти
я з нетерпінням чекаю, поки хоч один шахєд ********** на теріторію білорусії так, що наслідки від цього приховати буде неможливо. Може тоді запуски шахедів із Сещі кацапам прийдеться припинити.
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07.09.2024 15:09 Відповісти
Хтось бачив ті дрони, які "зайшли" в Білорусь? Звідки, типу опозиційний сайт, має такі данні навіть якщо б це було правдою?
Ці казки більш схожі на елемент підготовки запуску дронів з бульболенда.
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07.09.2024 15:27 Відповісти
Лука Мудiщев позбивав цi дрони картоплею
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07.09.2024 16:07 Відповісти
вони творюють казуз беллі.
раз новини бульбофюрера на рплани кажуть спектатор. то підстава наліцо. підготовка мізківтеж.
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07.09.2024 16:10 Відповісти
Отак вони колись через Бєлларусію і на Захід полетять.
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07.09.2024 16:42 Відповісти
 
 