Над Гомелем в Беларуси сбивали "шахеды", - Беларускі Гаюн. ВИДЕО

В ночь на 5 сентября в городе Гомель (Беларусь) прогремели взрывы. Местные заявляют о работе сил ПВО по российским "шахедам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

"Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", - отметили в Telegram-канале.

О взрывах пишут и местные жители Гомеля. По предположениям некоторых из них, взрывы были над южной окраиной города.

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