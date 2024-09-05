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Над Гомелем в Беларуси сбивали "шахеды", - Беларускі Гаюн. ВИДЕО

В ночь на 5 сентября в городе Гомель (Беларусь) прогремели взрывы. Местные заявляют о работе сил ПВО по российским "шахедам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

"Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе", - отметили в Telegram-канале.

О взрывах пишут и местные жители Гомеля. По предположениям некоторых из них, взрывы были над южной окраиной города.

Также читайте: ВВС Беларуси поднимали в небо истребитель: По меньшей мере 4 "Шахеда" ночью залетели на территорию страны, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Беларусь (7896) беспилотник (3624) Гомель (11)


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Топ комментарии
+21
було би добре, якби хоч один впав на лукашенківську курку, яка несе йому золоті яйця - на ГХЗ.
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05.09.2024 06:44
+16
Але бульбофюрер вважає,що йому загрожує лише Україна і Польща...
Хоча все він прекрасно розуміє,просто викручується.
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05.09.2024 06:56
+13
с Ненацка
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05.09.2024 08:25
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було би добре, якби хоч один впав на лукашенківську курку, яка несе йому золоті яйця - на ГХЗ.
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05.09.2024 06:44 Ответить
спуфінг - все ж таки ефективна штука.
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05.09.2024 06:49 Ответить
Зверху треба глушити, може ефективніше буде.
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05.09.2024 07:15 Ответить
глушити сигнал не ефективно, бо зразу вмикається інерційна система, і він летить собі далі. Тільки похибка збільшиться через вітер.
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05.09.2024 07:18 Ответить
Одне з двох - або "рукожопі" вже пустили в хід свої "самопальні" "ішакеди, зібрані ними "через сраку" в Єлабузі - або це вже так працють наші системи РЕБ і збивають їх з курсу
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05.09.2024 07:47 Ответить
це спуфінг, бо Гомель біля кордону.
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05.09.2024 07:49 Ответить
або кацапи створюють провокації
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05.09.2024 11:12 Ответить
Сумніваюся... Воно йому не потрібне. Адже це створює ризики падіння "шахєда" на міста БРСР А білоруси вже давно задають питання - "А що хорошого нам дало "цілування в ясна" з РОсією? Так що ні для Луки ні для ПУ таке - невигідно!
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05.09.2024 11:43 Ответить
***** вигідно втягнути РБ у війну. Лишні 40 тис. не завадять. Плюс військ. техніка.
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05.09.2024 13:04 Ответить
Якщо не вдалося втягнуть у березні 22-го - коли вони під Києвом стояли - то зараз тим більше не вдасться!
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05.09.2024 13:09 Ответить
"загнана криса ..."

Усунення Лукашенка і підпорядкування білоруських військових. У них союзні держави.
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05.09.2024 15:23 Ответить
кацапам нема резону кожен день втрачати десяток дронів з тих, які вони запускають з Сещі. Тому - ні.
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05.09.2024 11:43 Ответить
1-2-3 залітає на РБ
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05.09.2024 13:03 Ответить
у мене таких цифр нема. За цю ніч із 78 шахедів 60 було збито, а 15 локаційно втрачені, тобто полетіли **********. Висновки робіть самі.
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05.09.2024 13:18 Ответить
Це не придумав. Це зведення у тернеті. Пишуть скільки дронів полетіли на РБ.
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05.09.2024 15:18 Ответить
офіційне?
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05.09.2024 15:24 Ответить
хех ... Вам з мокрою печаткою ??
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05.09.2024 17:22 Ответить
достатньо буде просто посилання на український більш-менш поважний ресурс. Говнотєлєга не канає.
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05.09.2024 17:24 Ответить
Під дією засобів РЕБ шахед відхиляється від курсу. Тут недавно під дією кількох засобів РЕБ шахед втратив клепку і нарізав кола над містом, поки не закінчилось пальне
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05.09.2024 10:02 Ответить
спуфінг - підміна даних GPS. Тому він і летить на білорусію, а не нарізає кола над чернігівщиною.
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05.09.2024 10:06 Ответить
цікаво а вусатий білопідар телефонував *****
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05.09.2024 06:55 Ответить
думаю, що в цей раз вже ні, бо нема часу, а ішакед може "влучити у ціль" в будб-який момент.
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05.09.2024 07:04 Ответить
Але бульбофюрер вважає,що йому загрожує лише Україна і Польща...
Хоча все він прекрасно розуміє,просто викручується.
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05.09.2024 06:56 Ответить
Пусть войска к восточному кордону подтягивает.
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05.09.2024 07:10 Ответить
але до х..ла у нього претензій немає, або знову буде щось там мичати про українські безпілотники
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05.09.2024 07:22 Ответить
Дуже цікава ситуація, дуже цікава.....
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05.09.2024 07:33 Ответить
Откуда готовилось нападение?
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05.09.2024 08:07 Ответить
с Ненацка
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05.09.2024 08:25 Ответить
бульбой с рогатки
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05.09.2024 08:20 Ответить
"Бий своїх, щоб чужі боялись!" - вирішив Путя...
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05.09.2024 08:42 Ответить
Вибачте поляки і литовці, але я хочу щоб оцей бульбоголовий телепень на вас напав, трошки тільки. А ви натомість дали йому @@@ди по самий мозирський нпз, може білоруси навіть ще йпоможуть
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05.09.2024 09:07 Ответить
еще б кинжалы туда же....
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05.09.2024 09:08 Ответить
Навіть Лукашенко збиває, а поляки бздять!
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05.09.2024 09:38 Ответить
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05.09.2024 09:55 Ответить
Зараз вусатий тарган почне валати, начеб то про екскалацію з боку бандерівців.
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05.09.2024 10:07 Ответить
Невже кацапи боярою заправляють шахеди ?
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05.09.2024 11:10 Ответить
Лука Мудіщев і карту показував, глобус тикав шахедам.... Ніфіга, прийшлось збивати.
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05.09.2024 11:11 Ответить
Це точно Шахеди? що каже лукашенка?
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05.09.2024 11:37 Ответить
Так ці шахеди з 3 години 25 хвилин по 5 годину ранку, повідмляють інформаційні ресурси Житомир Інфо, баражували в небі Житомирської області. Щось збили, а щось кружляло над містом годинами, поки само не впало, бо паливо закінчилось. Так було і над Київщиною, за повідомленням Ранок у великому місті. Мабуть рукожопі їх так зробили, що вони летять куди тільки завгодно.
Але картопляний може знову звинуватити у всьому Україну і завести війська.
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05.09.2024 16:25 Ответить
 
 