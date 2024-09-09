Білорусь замовчує інформацію про російські БпЛА, які залітають на її територію, - Держприкордонслужба

У Білорусі намагаються замовчувати інформацію про заліт російських дронів на територію країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Як зазначає Демченко, ДПСУ не фіксує якихось дій з боку Білорусі поруч з українським кордоном, коли на білоруську територію залітають безпілотники.

"Але, звісно, що ми стежимо загалом за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, наскільки вона може бути загрозливою для України", - додав він.

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Стосовно "Шахедів", які залітають на територію Білорусі, Демченко нагадав про те, як Олександр Лукашенко свого часу звинувачував Україну в нібито порушенні повітряного простору безпілотниками. Зокрема, в Мінську звинувачували Київ у створені "загрози" їхній країні. Натомість коли до них залітають "Шахеди", Білорусь намагається тихенько замовчувати інформацію про БпЛА.

"Просто називають, що вони проводять якусь "перевірку" або "були вимушені" збивати БпЛА. І в цьому випадку чомусь на Україну вони так не намагаються перекинути відповідальність, а говорять про це вже коли не можуть приховати того факту, що російські БпЛА залітають і на їхню територію", - розповів речник.

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Нагадаємо, у ніч на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "Шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.

У ніч на 4 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 4 "Шахеди". ВПС Білорусі підіймати в небо винищувач.