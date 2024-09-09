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Білорусь замовчує інформацію про російські БпЛА, які залітають на її територію, - Держприкордонслужба

Заліт шахедів у Білорусь

У Білорусі намагаються замовчувати інформацію про заліт російських дронів на територію країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Як зазначає Демченко, ДПСУ не фіксує якихось дій з боку Білорусі поруч з українським кордоном, коли на білоруську територію залітають безпілотники.

"Але, звісно, що ми стежимо загалом за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, наскільки вона може бути загрозливою для України", - додав він.

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Стосовно "Шахедів", які залітають на територію Білорусі, Демченко нагадав про те, як Олександр Лукашенко свого часу звинувачував Україну в нібито порушенні повітряного простору безпілотниками. Зокрема, в Мінську звинувачували Київ у створені "загрози" їхній країні. Натомість коли до них залітають "Шахеди", Білорусь намагається тихенько замовчувати інформацію про БпЛА.

"Просто називають, що вони проводять якусь "перевірку" або "були вимушені" збивати БпЛА. І в цьому випадку чомусь на Україну вони так не намагаються перекинути відповідальність, а говорять про це вже коли не можуть приховати того факту, що російські БпЛА залітають і на їхню територію", - розповів речник.

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Нагадаємо, у ніч на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "Шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.

У ніч на 4 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 4 "Шахеди". ВПС Білорусі підіймати в небо винищувач.

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Цікаво в чому вони замочують інформацію, в Аріелі чи Персилі ))
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09.09.2024 15:13 Відповісти
думаю, у розсолі з-під гурків.
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09.09.2024 15:21 Відповісти
Можна подумати що ті всі «зальоти та перельоти» до Литви з ними не погоджували.
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09.09.2024 15:25 Відповісти
Білорусь треба давити на Мозирт...
Це іх основний козир...

Поставка пального...
Від Лукашенка больного...

Луукаш... відлікує останні дні...

Диктари , вмираючи...

Зостаються одні...

В фекаліях воняючих...
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09.09.2024 15:35 Відповісти
патамушта бєларуссам всьоравно накакомязикє разгаварівать! паетаму анімалчят!
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09.09.2024 15:42 Відповісти
Учора невідомий фалоімітатор с написом "Сделано в СССР" непомітно влетів прямісінько в зад самопроголошеного президента, начебто лукашенка, але він цього не відчув. Мабуть сподобалось....
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09.09.2024 15:45 Відповісти
Бг-ггг... удовлетворен качеством наших РЭБ, а главдранык - терпила всех времен и народов... А ШО ДЕЛАТЬ. Рожденный ползать, летать не может ...ХЕХ...
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09.09.2024 16:55 Відповісти
 
 