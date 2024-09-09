Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні Сили

Ввечері 9 серпня армія РФ атакує Україну ударними БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Харківщині. Тримають курс на Полтавщину", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

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