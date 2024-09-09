Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні Сили
Ввечері 9 серпня армія РФ атакує Україну ударними БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Харківщині. Тримають курс на Полтавщину", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
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YU ST
показати весь коментар09.09.2024 23:33 Відповісти Мені подобається 2
растуди
показати весь коментар10.09.2024 00:27 Відповісти Мені подобається 0
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