УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5841 відвідувач онлайн
Новини
3 026 2
безпілотник (3681) Повітряні сили (2348) повітряна тривога (808)

Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні Сили

Росіяни запустили Шахеди по Україні

Ввечері 9 серпня армія РФ атакує Україну ударними БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Харківщині. Тримають курс на Полтавщину", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Читайте: У Києві та північних регіонах оголошували тривогу: була швидкісну ціль у напрямку Чернігівщини (оновлено)

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.09.2024 23:33 Відповісти
Ну, летять, чому не збивають? Як там - навігаційно втрачені: до поляків чи румунів, або на бульбашів? Ну-ну
показати весь коментар
10.09.2024 00:27 Відповісти
 
 