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Чернігівщина (1581) Повітряні сили (2348) повітряна тривога (808)

У Києві та північних регіонах оголошували тривогу: була швидкісну ціль у напрямку Чернігівщини (оновлено)

Тривога вдень 9 вересня

Під вечір 9 вересня 2024 року у Києві, на Київщині та в низці північно-східних регіонів була повітряна тривога. Наразі у Києві та на Київщині оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 16.47 актуальна карта тривог така:

відбій у Києві

Раніше карта була така:

Повітряна тривога

За даними Повітряних сил, зафіксовано швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

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Спочатку розберіться ,а потіи оголошуйте тривогу ,бо вже дістали киян цими п"ятихвилинними "тривогами".
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09.09.2024 17:09 Відповісти
 
 