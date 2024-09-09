Війська РФ масовано обстріляли прикордоння Чернігівщини, є пошкодження. ФОТО
Минула доба для чернігівського прикордоння була одною з найважчих з початку року. Ворог здійснив масовий обстріл - це 160 приходів по території регіону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у селі Новгород-Сіверської громади пошкоджено житловий будинок та господарську споруду, у селі на Семенівщині - також житловий будинок та господарські споруди.
"Через обстріли у місті Семенівка було частково відсутнє електропостачання, наразі тривають відновлювальні роботи", - інформує Чаус.
Також зазначається, що протягом тижня росіяни здійснили 105 обстрілів 26 населених пунктів. Зафіксовано 307 вибухів. Ворог завдав 66 авіаційних ударів.
Постраждала цивільна інфраструктура - горіло житло, були пошкоджені нежитлові і господарські будівлі. У прикордонні поранено 2 цивільні особи.
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