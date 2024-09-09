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Війська РФ масовано обстріляли прикордоння Чернігівщини, є пошкодження. ФОТО

Минула доба для чернігівського прикордоння була одною з найважчих з початку року. Ворог здійснив масовий обстріл - це 160 приходів по території регіону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у селі Новгород-Сіверської громади пошкоджено житловий будинок та господарську споруду, у селі на Семенівщині - також житловий будинок та господарські споруди.

"Через обстріли у місті Семенівка було частково відсутнє електропостачання, наразі тривають відновлювальні роботи", - інформує Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 73 вибухи пролунало за добу на прикордонні Чернігівщини, ще 10 - вночі та зранку на Сумщині: двоє постраждалих, горіли будинки, знищено ферму. ФОТОрепортаж

Чернігівщина обстріл
Чернігівщина обстріл

Також зазначається, що протягом тижня росіяни здійснили 105 обстрілів 26 населених пунктів. Зафіксовано 307 вибухів. Ворог завдав 66 авіаційних ударів.

Постраждала цивільна інфраструктура - горіло житло, були пошкоджені нежитлові і господарські будівлі. У прикордонні поранено 2 цивільні особи.

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Мабуть розпочинається тактична підготовка до вторгнення військ рф з Північного напрямку, а саме з Чернігівської, Житомирської областей. І до речі, про такий ймовірний варіант вже попередили Західні партнери. Тому, поки ворог не буде цілком та повністю розбитий, ні про які бюджетні витрати окрім на потреби ЗСУ мова бути не може.
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09.09.2024 10:21 Відповісти
Семенівський район вже давно методично випалюють- рашисти там тренують своїх курсантів арти і пілотів скидувати каб-и. Випалюють ліси разом з селами.
До 1918 цей район був частиною Стародубщини, яку більшовицька росія і наші гниди (Щорс і Коцюбинський) анексувала в 1919 році і зробила частиною Брянської області.
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09.09.2024 17:06 Відповісти
 
 