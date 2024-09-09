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Войска РФ массированно обстреляли приграничье Черниговщины, есть повреждения. ФОТО

Прошедшие сутки для черниговского приграничья были одними из самых тяжелых с начала года. Враг осуществил массовый обстрел - это 160 приходов по территории региона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в селе Новгород-Северской громады повреждены жилой дом и хозяйственная постройка, в селе на Семеновщине - также жилой дом и хозяйственные постройки.

"Из-за обстрелов в городе Семеновка частично отсутствовало электроснабжение, сейчас продолжаются восстановительные работы", - информирует Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 73 взрыва прогремело за сутки на границе Черниговщины, еще 10 - ночью и утром на Сумщине: двое пострадавших, горели дома, уничтожена ферма. ФОТОрепортаж

Чернігівщина обстріл
Чернігівщина обстріл

Также отмечается, что в течение недели россияне совершили 105 обстрелов 26 населенных пунктов. Зафиксировано 307 взрывов. Враг нанес 66 авиационных ударов.

Пострадала гражданская инфраструктура - горело жилье, были повреждены нежилые и хозяйственные постройки. В приграничье ранены 2 гражданских лица.

Автор: 

обстрел (27366) Черниговщина (1485)


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Мабуть розпочинається тактична підготовка до вторгнення військ рф з Північного напрямку, а саме з Чернігівської, Житомирської областей. І до речі, про такий ймовірний варіант вже попередили Західні партнери. Тому, поки ворог не буде цілком та повністю розбитий, ні про які бюджетні витрати окрім на потреби ЗСУ мова бути не може.
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09.09.2024 10:21 Ответить
Семенівський район вже давно методично випалюють- рашисти там тренують своїх курсантів арти і пілотів скидувати каб-и. Випалюють ліси разом з селами.
До 1918 цей район був частиною Стародубщини, яку більшовицька росія і наші гниди (Щорс і Коцюбинський) анексувала в 1919 році і зробила частиною Брянської області.
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09.09.2024 17:06 Ответить
 
 