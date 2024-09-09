Войска РФ массированно обстреляли приграничье Черниговщины, есть повреждения. ФОТО
Прошедшие сутки для черниговского приграничья были одними из самых тяжелых с начала года. Враг осуществил массовый обстрел - это 160 приходов по территории региона.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в селе Новгород-Северской громады повреждены жилой дом и хозяйственная постройка, в селе на Семеновщине - также жилой дом и хозяйственные постройки.
"Из-за обстрелов в городе Семеновка частично отсутствовало электроснабжение, сейчас продолжаются восстановительные работы", - информирует Чаус.
Также отмечается, что в течение недели россияне совершили 105 обстрелов 26 населенных пунктов. Зафиксировано 307 взрывов. Враг нанес 66 авиационных ударов.
Пострадала гражданская инфраструктура - горело жилье, были повреждены нежилые и хозяйственные постройки. В приграничье ранены 2 гражданских лица.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До 1918 цей район був частиною Стародубщини, яку більшовицька росія і наші гниди (Щорс і Коцюбинський) анексувала в 1919 році і зробила частиною Брянської області.