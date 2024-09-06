73 взрыва прогремели за сутки на пограничье Черниговщины, еще 10 - ночью и утром на Сумщине: двое пострадавших, горели дома, разрушена ферма. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают обстреливать населенные пункты на границе Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и Сумскую ОВА.

Обстрелы приграничья Черниговщины

Так, по данным главы ОВА, за минувшие сутки враг 16 раз открывал огонь по приграничью Черниговской области. Всего зафиксировано 73 взрыва.

Россияне применили артиллерию, минометы, РСЗО и дроны для террора населенных пунктов.

В результате обстрелов в двух селах Семеновской громады горели дома, уничтожены сельский клуб и ферма.

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Мужчина и женщина получили осколочные ранения, их доставили в Семеновскую больницу. По информации медиков, на сегодняшний день их состояние стабильное, оказывается вся необходимая помощь.

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Обстрелы приграничья Сумщины

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов.

Как отмечается, обстрелам подверглись Бездрицкая, Юнаковская, Великописаревская, Белопольская, Ворожбянская, Ямпольская громады.

Бездрицкая громада: россияне нанесли удар КАБ (1 взрыв).

Великописаревская громада: враг нанес удар дроном-камикадзе FPV (1 взрыв).

Белопольская громада: авиаудар КАБ (1 взрыв).

Ворожбянская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).

Юнаковская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

Ямпольская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

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