73 вибухи пролунало за добу на прикордонні Чернігівщини, ще 10 - вночі та зранку на Сумщині: двоє постраждалих, горіли будинки, знищено ферму. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти на прикордонні Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса та Сумську ОВА.

Обстріли прикордоння Чернігівщини

Так, за даними голови ОВА, за добу, що минула, ворог 16 разів відкривав вогонь по прикордонню Чернігівської області. Загалом зафіксовано 73 вибухи.

Росіяни застосували артилерію, міномети, РСЗВ та дрони для терору населених пунктів.



Унаслідок обстрілів у двох селах Семенівської громади горіли будинки, знищено сільський клуб та ферму.

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Чоловік та жінка дістали осколкові поранення, їх доставили до Семенівської лікарні. За інформацію медиків, на сьогодні їхній стан стабільний, надається вся необхідна допомога.

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Обстріли прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів.

Як зазначається, обстрілів зазнали Бездрицька, Юнаківська, Великописарівська, Білопільська, Ворожбянська, Ямпільська громади.

Бездрицька громада: росіяни здійснили удар КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: ворог здійснив удар дроном-камікадзе FPV (1 вибух).

Білопільська громада: авіаудар КАБ (1 вибух).

Ворожбянська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).

Юнаківська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

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