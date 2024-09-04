На Сумщині проведуть евакуацію зі ще п’яти населених пунктів, - ОВА
У Сумській області проведуть евакуацію зі ще п'яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповів очільник ОВА, з початку року росіяни здійснили майже 11 тисяч ударів по території Сумщини.
"З початку року по Сумщині було нанесено 11 тисяч ударів, минулого року було 8 тисяч. Це значне зростання, також є зростання і у кількості загиблих та поранених від обстрілів - це 433 людини, з них 35 дітей", - розповів посадовець.
Артюх зазначив, що ворог цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру області, в тому числі - освітні заклади Сумщини.
"Вчора (3 вересня, - ред.) ввечері ворог здійснив авіаційний удар по корпусу одного із університетів Сум. У цьому приміщенні проводились заняття для студентів і ніякого відношення до військових ця будівля не мала. Днем раніше росіяни поцілили по дитячому реабілітаційному центру та дитячому будинку, ці заклади знаходяться у житловій забудові, 18 жителів навколишніх будинків отримали травми, серед них – 6 діточок. Також ворог обстріляв Глухівську громаду", - розповів посадовець.
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я, заплутався.
ааа...
верещук, вже не міністр, а профільний заступник, єрмачини.
буде команди, міністру вигукувати.