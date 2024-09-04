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Новини Війна
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На Сумщині проведуть евакуацію зі ще п’яти населених пунктів, - ОВА

Сумська обл

У Сумській області проведуть евакуацію зі ще п'яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів очільник ОВА, з початку року росіяни здійснили майже 11 тисяч ударів по території Сумщини.

"З початку року по Сумщині було нанесено 11 тисяч ударів, минулого року було 8 тисяч. Це значне зростання, також є зростання і у кількості загиблих та поранених від обстрілів - це 433 людини, з них 35 дітей", - розповів посадовець.

Артюх зазначив, що ворог цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру області, в тому числі - освітні заклади Сумщини.

"Вчора (3 вересня, - ред.) ввечері ворог здійснив авіаційний удар по корпусу одного із університетів Сум. У цьому приміщенні проводились заняття для студентів і ніякого відношення до військових ця будівля не мала. Днем раніше росіяни поцілили по дитячому реабілітаційному центру та дитячому будинку, ці заклади знаходяться у житловій забудові, 18 жителів навколишніх будинків отримали травми, серед них – 6 діточок. Також ворог обстріляв Глухівську громаду", - розповів посадовець.

Читайте також: З прикордоння Сумщини евакуювали 22 тисячі людей, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3655) евакуація (2311)


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а, на їх місце, верещук привезе, курчан?
я, заплутався.
ааа...
верещук, вже не міністр, а профільний заступник, єрмачини.
буде команди, міністру вигукувати.
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04.09.2024 21:27 Відповісти
На їхньому місці гаряче - ніхто там не житиме, сіра зона робиться.
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04.09.2024 22:33 Відповісти
Не евакуація, а вигнання.
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04.09.2024 22:16 Відповісти
По Вашому краще тут загинути.
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04.09.2024 22:29 Відповісти
Краще за все виїжджати. Безпека - першочергове.
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04.09.2024 23:01 Відповісти
Голосували за потужного,тепер їжте і несигліть.
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05.09.2024 06:47 Відповісти
 
 