З прикордоння Сумщини евакуювали 22 тисячі людей, - ОВА
Станом на 1 вересня із небезпечних районів Сумщини евакуювали майже 22 тисячі людей.
Про це сказав очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Сумська область щоденно потерпає від обстрілів з боку Росії.
З початку року російські загарбники здійснили понад 10 тисяч обстрілів територій Сумщини. Для порівняння упродовж минулого року таких ударів було 8 тисяч.
"Тільки за серпень росіяни здійснили понад 2200 обстрілів населених пунктів і територій Сумської області. Ворог застосовує потужну зброю проти цивільного населення, скидаючи керовані авіаційні бомби та FPV-дрони", - розповів посадовець.
За словами Артюха, для захисту людей проводять евакуацію, і станом на 1 вересня з небезпечних територій уже перемістили близько 22 тисяч людей. Очільник ОВА переконаний, що кількість евакуйованих зростатиме. Він зауважив, що наразі пріоритетом є забезпечення потреб вимушених переселенців, чиє житло знищив ворог.
"Вже є угода про встановлення 10 модульних будинків для 70 переселенців в Сумському районі, а на початок вересня запланований початок будівництва модульного містечка в Сумах на 100 людей. Проєкт фінансується за підтримки Шведського Червоного Хреста", - розповів Артюх.
Раніше глава МВС Ігор Клименко говорив, що із Сумщини потрібно евакуювати 45 тисяч осіб.
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Сумщина, прикордонна Велика Писарівка. І так палають всі прикордонні селища. за останній місяць, нещадно і з особливою жорстокістю, їх стирає ворог до землі.
"Велика Писарівка горить: ворог намагається знищити прикордонне селище.
Ці відео зроблене в останній день літа, 31 серпня 2024 року, місцевою мешканкою, яка, втікаючи під обстрілами на мотоциклі, змогла знімати ці важливі для історії кадри - відеосвідчення злочинів росії проти України."
Матеріал газети «Ворскла»
Суми, що за ~35 км від кордону теж атакується ракетами, майже щодня.
ОВА за вказівкою з ОПУ бреше, або мовчить. СМІ, сумські групи під наглядом МВА, ОВА і на них накладені заборони писати в коментах думку, яку ти маєш, про те що відбувається, якщо це непопулярно відіб'ється на іміджі зедєрьмосцарів. Мене вже скрізь заблоковано.
Я "зрадофілка-іпсошниця, бо не погоджуюсь з нагодою брехнею, що
це аж ніяк не пов'язано з курською операцією. Так - ось!