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Новини Війна
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З прикордоння Сумщини евакуювали 22 тисячі людей, - ОВА

Сумщина

Станом на 1 вересня із небезпечних районів Сумщини евакуювали майже 22 тисячі людей.

Про це сказав очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Сумська область щоденно потерпає від обстрілів з боку Росії.

З початку року російські загарбники здійснили понад 10 тисяч обстрілів територій Сумщини. Для порівняння упродовж минулого року таких ударів було 8 тисяч.

"Тільки за серпень росіяни здійснили понад 2200 обстрілів населених пунктів і територій Сумської області. Ворог застосовує потужну зброю проти цивільного населення, скидаючи керовані авіаційні бомби та FPV-дрони", - розповів посадовець.

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За словами Артюха, для захисту людей проводять евакуацію, і станом на 1 вересня з небезпечних територій уже перемістили близько 22 тисяч людей. Очільник ОВА переконаний, що кількість евакуйованих зростатиме. Він зауважив, що наразі пріоритетом є забезпечення потреб вимушених переселенців, чиє житло знищив ворог.

"Вже є угода про встановлення 10 модульних будинків для 70 переселенців в Сумському районі, а на початок вересня запланований початок будівництва модульного містечка в Сумах на 100 людей. Проєкт фінансується за підтримки Шведського Червоного Хреста", - розповів Артюх.

Раніше глава МВС Ігор Клименко говорив, що із Сумщини потрібно евакуювати 45 тисяч осіб.

Читайте також: Жителів прикордоння Сумщини закликають евакуюватися, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3644) евакуація (2309)


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Сумщина, прикордонна Велика Писарівка. І так палають всі прикордонні селища. за останній місяць, нещадно і з особливою жорстокістю, їх стирає ворог до землі.

"Велика Писарівка горить: ворог намагається знищити прикордонне селище.

Ці відео зроблене в останній день літа, 31 серпня 2024 року, місцевою мешканкою, яка, втікаючи під обстрілами на мотоциклі, змогла знімати ці важливі для історії кадри - відеосвідчення злочинів росії проти України."

Матеріал газети «Ворскла»

Суми, що за ~35 км від кордону теж атакується ракетами, майже щодня.

ОВА за вказівкою з ОПУ бреше, або мовчить. СМІ, сумські групи під наглядом МВА, ОВА і на них накладені заборони писати в коментах думку, яку ти маєш, про те що відбувається, якщо це непопулярно відіб'ється на іміджі зедєрьмосцарів. Мене вже скрізь заблоковано.

Я "зрадофілка-іпсошниця, бо не погоджуюсь з нагодою брехнею, що

це аж ніяк не пов'язано з курською операцією. Так - ось!
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01.09.2024 17:41 Відповісти
 
 