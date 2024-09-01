З прикордоння Сумщини евакуювали 22 тисячі людей, - ОВА

Станом на 1 вересня із небезпечних районів Сумщини евакуювали майже 22 тисячі людей.

Про це сказав очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Сумська область щоденно потерпає від обстрілів з боку Росії.

З початку року російські загарбники здійснили понад 10 тисяч обстрілів територій Сумщини. Для порівняння упродовж минулого року таких ударів було 8 тисяч.

"Тільки за серпень росіяни здійснили понад 2200 обстрілів населених пунктів і територій Сумської області. Ворог застосовує потужну зброю проти цивільного населення, скидаючи керовані авіаційні бомби та FPV-дрони", - розповів посадовець.

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За словами Артюха, для захисту людей проводять евакуацію, і станом на 1 вересня з небезпечних територій уже перемістили близько 22 тисяч людей. Очільник ОВА переконаний, що кількість евакуйованих зростатиме. Він зауважив, що наразі пріоритетом є забезпечення потреб вимушених переселенців, чиє житло знищив ворог.

"Вже є угода про встановлення 10 модульних будинків для 70 переселенців в Сумському районі, а на початок вересня запланований початок будівництва модульного містечка в Сумах на 100 людей. Проєкт фінансується за підтримки Шведського Червоного Хреста", - розповів Артюх.

Раніше глава МВС Ігор Клименко говорив, що із Сумщини потрібно евакуювати 45 тисяч осіб.

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