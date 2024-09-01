Из приграничья Сумщины эвакуировали 22 тысячи человек, - ОВА

По состоянию на 1 сентября из опасных районов Сумщины эвакуировали почти 22 тысячи человек.

Об этом сказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Сумская область ежедневно страдает от обстрелов со стороны России.

С начала года российские захватчики совершили более 10 тысяч обстрелов территорий Сумщины. Для сравнения: в течение прошлого года таких ударов было 8 тысяч.

"Только за август россияне совершили более 2200 обстрелов населенных пунктов и территорий Сумской области. Враг применяет мощное оружие против гражданского населения, сбрасывая управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны", - рассказал чиновник.

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По словам Артюха, для защиты людей проводят эвакуацию, и по состоянию на 1 сентября из опасных территорий уже переместили около 22 тысяч человек. Глава ОГА убежден, что количество эвакуированных будет расти. Он отметил, что сейчас приоритетом является обеспечение потребностей вынужденных переселенцев, чье жилье уничтожил враг.

"Уже есть соглашение об установлении 10 модульных домов для 70 переселенцев в Сумском районе, а на начало сентября запланировано начало строительства модульного городка в Сумах на 100 человек. Проект финансируется при поддержке Шведского Красного Креста", - рассказал Артюх.

Ранее глава МВД Игорь Клименко говорил, что из Сумщины нужно эвакуировать 45 тысяч человек.

Также смотрите: В результате ракетного удара по колонне зерновозов на Сумщине один водитель погиб, еще четыре ранены. Ночью и утром на пограничном прогремело 47 взрывов. ФОТО