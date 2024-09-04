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Новости Война
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На Сумщине проведут эвакуацию из еще пяти населенных пунктов, - ОВА

Сумська обл

В Сумской области проведут эвакуацию из еще пяти населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава ОВА, с начала года россияне совершили почти 11 тысяч ударов по территории Сумщины.

"С начала года по Сумской области было нанесено 11 тысяч ударов, в прошлом году было 8 тысяч. Это значительный рост, также есть рост и в количестве погибших и раненых от обстрелов - это 433 человека, из них 35 детей", - рассказал чиновник.

Артюх отметил, что враг целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру области, в том числе - образовательные учреждения Сумщины.

"Вчера (3 сентября, - ред.) вечером враг совершил авиационный удар по корпусу одного из университетов Сум. В этом помещении проводились занятия для студентов и никакого отношения к военным это здание не имело. Днем ранее россияне попали по детскому реабилитационному центру и детскому дому, эти заведения находятся в жилой застройке, 18 жителей окрестных домов получили травмы, среди них - 6 детишек. Также враг обстрелял Глуховскую громаду", - рассказал чиновник.

Также смотрите: Россияне сбросили авиабомбу на Ямполь Сумской области, четверо раненых. ФОТОрепортаж

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Сумская область (3106) эвакуация (2071)


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а, на їх місце, верещук привезе, курчан?
я, заплутався.
ааа...
верещук, вже не міністр, а профільний заступник, єрмачини.
буде команди, міністру вигукувати.
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04.09.2024 21:27 Ответить
На їхньому місці гаряче - ніхто там не житиме, сіра зона робиться.
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04.09.2024 22:33 Ответить
Не евакуація, а вигнання.
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04.09.2024 22:16 Ответить
По Вашому краще тут загинути.
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04.09.2024 22:29 Ответить
Краще за все виїжджати. Безпека - першочергове.
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04.09.2024 23:01 Ответить
Голосували за потужного,тепер їжте і несигліть.
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05.09.2024 06:47 Ответить
 
 