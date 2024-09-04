На Сумщине проведут эвакуацию из еще пяти населенных пунктов, - ОВА

В Сумской области проведут эвакуацию из еще пяти населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал глава ОВА, с начала года россияне совершили почти 11 тысяч ударов по территории Сумщины.

"С начала года по Сумской области было нанесено 11 тысяч ударов, в прошлом году было 8 тысяч. Это значительный рост, также есть рост и в количестве погибших и раненых от обстрелов - это 433 человека, из них 35 детей", - рассказал чиновник.

Артюх отметил, что враг целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру области, в том числе - образовательные учреждения Сумщины.

"Вчера (3 сентября, - ред.) вечером враг совершил авиационный удар по корпусу одного из университетов Сум. В этом помещении проводились занятия для студентов и никакого отношения к военным это здание не имело. Днем ранее россияне попали по детскому реабилитационному центру и детскому дому, эти заведения находятся в жилой застройке, 18 жителей окрестных домов получили травмы, среди них - 6 детишек. Также враг обстрелял Глуховскую громаду", - рассказал чиновник.

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