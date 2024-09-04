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Новости Фото Война
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Россияне сбросили авиабомбу на Ямполь Сумской области, четверо раненых. ФОТОрепортаж

Днем среды, 4 сентября, российские захватчики сбросили авиабомбу на гражданскую инфраструктуру поселка Ямполь Шосткинского района Сумской области. В результате вражеского удара ранения получили четверо мирных жителей.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Сумская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, вражеская атака произошла около 12:00 часов.

"Применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, авиабомбу на гражданскую инфраструктуру пгт Ямполь Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Росіяни скинули авіабомбу на Ямпіль Сумської області, четверо поранених

В результате сброса авиабомбы ранения получили двое мужчин - 36 и 62 лет и две женщины в возрасте 56 и 72 года.

Также повреждены частные домовладения и государственные учреждения.

Росіяни скинули авіабомбу на Ямпіль Сумської області, четверо поранених

На месте обстрела работают правоохранители, которые документируют последствия очередной атаки РФ.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения страной-агрессором законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрелов Сумщины: 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

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обстрел (27165) Сумская область (3129)


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Кацапи то скинули бонбу🤔 У нас теж є свої скидання, - шуфрич у залі судового засідання скинув труселя щоб шановні судді і вся громадськість побачили де у нього знаходиться законодавство України і туди ж його поцілували🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2024 18:55 Ответить
22 км до кордону, так що зона обстрілів розширюється. Як казав президент " закриємо Сумщину" від обстрілів. Він не знає що довжина кордону по області 563 км.
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04.09.2024 19:03 Ответить
 
 