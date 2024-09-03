Последствия обстрелов Сумщины: 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли 38 населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировано 258 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
"Оккупанты продолжают атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру, наносить удары ракетами, дронами, используют КАБ, бьют из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии", - говорится в сообщении.
В течение суток в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения. Повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 1 гараж, 4 автомобиля, дом культуры, административное здание.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
anton korsiner
показать весь комментарий03.09.2024 10:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль