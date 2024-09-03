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Последствия обстрелов Сумщины: 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли 38 населенных пунктов Сумщины. Всего зафиксировано 258 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"Оккупанты продолжают атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру, наносить удары ракетами, дронами, используют КАБ, бьют из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии", - говорится в сообщении.

В течение суток в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения. Повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 1 гараж, 4 автомобиля, дом культуры, административное здание.

Также читайте: В течение дня захватчики из разного вооружения обстреляли 12 громад Сумщины, трое раненых

Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


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Багато командирів Збройних сил України не справляються зі своїми обов'язками.Через це на Покровському напрямку виникли проблеми.
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03.09.2024 10:53 Ответить
 
 