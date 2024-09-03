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Наслідки обстрілів Сумщини: 4 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби обстріляли 38 населених пунктів Сумщини. Загалом зафіксовано 258 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Окупанти продовжують атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру, завдавати ударів ракетами, дронами, використовують КАБ, гатять з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби внаслідок російських обстрілів 4 людини дістали поранення. Пошкоджено 12 приватних будинків, 2 господарчі споруди, 1 гараж, 4 автомобілі, будинок культури, адміністративну будівлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня загарбники із різного озброєння обстріляли 12 громад Сумщини, троє поранених

Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


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Багато командирів Збройних сил України не справляються зі своїми обов'язками.Через це на Покровському напрямку виникли проблеми.
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03.09.2024 10:53 Відповісти
 
 