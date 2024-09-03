Наслідки обстрілів Сумщини: 4 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські загарбники минулої доби обстріляли 38 населених пунктів Сумщини. Загалом зафіксовано 258 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Окупанти продовжують атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру, завдавати ударів ракетами, дронами, використовують КАБ, гатять з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії", - йдеться в повідомленні.
Протягом доби внаслідок російських обстрілів 4 людини дістали поранення. Пошкоджено 12 приватних будинків, 2 господарчі споруди, 1 гараж, 4 автомобілі, будинок культури, адміністративну будівлю.
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anton korsiner
показати весь коментар03.09.2024 10:53 Відповісти Мені подобається 0
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