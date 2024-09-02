Впродовж дня загарбники із різного озброєння обстріляли 12 громад Сумщини, троє поранених

Впродовж дня понеділка, 2 вересня, окупанти здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 219 вибухів на території 12 громад області. Троє місцевих мешканців зазнали поранень.

Про це повідомляє Сумська ОВА у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Білопільська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ, внаслідок чого поранення дістав цивільний місцевий житель, також росіяни обстріляли громаду з РСЗВ, одна цивільна людина зазнала поранення;

Середино-Будська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV, удари FPV-дронами. Внаслідок влучання дрона поранена цивільна місцева мешканка, також ворог бив з міномета;

Миропільська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами;

Юнаківська громада: росіяни здійснили ракетний удар;

Буринська громада: зафіксовано обстріл з міномета;

Кириківська громада: загарбники завдали ракетного удару;

Краснопільська громада: ворог бив із артилерії, зафіксовано і скид з БПЛА вибухових пристроїв, мінометний обстріл, атаку FPV-дроном, дроном-камікадзе;

Есманьська громада: здійснено мінометний та артилерійський обстріли, атаку FPV-дроном, скидання з БПЛА вибухових пристроїв;

Хотінська громада: був авіаудар КАБ та удар FPV-дроном;

Великописарівська громада: здійснено скид вибухового пристрою з БПЛА, удар FPV-дроном, артилерійський обстріл та мінометний обстріли;

Глухівська громада: здійснена атака FPV-дроном, дроном-камікадзе, також ворог здійснив пуск авіабомб КАБ;

Шалигинська громада: був мінометний обстріл та удар FPV-дроном.

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