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Новини Війна
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Впродовж дня загарбники із різного озброєння обстріляли 12 громад Сумщини, троє поранених

Сумська область

Впродовж дня понеділка, 2 вересня, окупанти здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 219 вибухів на території 12 громад області. Троє місцевих мешканців зазнали поранень.

Про це повідомляє Сумська ОВА у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Білопільська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ, внаслідок чого поранення дістав цивільний місцевий житель, також росіяни обстріляли громаду з РСЗВ, одна цивільна людина зазнала поранення;
  • Середино-Будська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV, удари FPV-дронами. Внаслідок влучання дрона поранена цивільна місцева мешканка, також ворог бив з міномета;
  • Миропільська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами;
  • Юнаківська громада: росіяни здійснили ракетний удар;
  • Буринська громада: зафіксовано обстріл з міномета;
  • Кириківська громада: загарбники завдали ракетного удару;
  • Краснопільська громада: ворог бив із артилерії, зафіксовано і скид з БПЛА вибухових пристроїв, мінометний обстріл, атаку FPV-дроном, дроном-камікадзе;
  •  Есманьська громада: здійснено мінометний та артилерійський обстріли, атаку FPV-дроном, скидання з БПЛА вибухових пристроїв;
  • Хотінська громада: був авіаудар КАБ та удар FPV-дроном;
  • Великописарівська громада: здійснено скид вибухового пристрою з БПЛА, удар FPV-дроном, артилерійський обстріл та мінометний обстріли;
  • Глухівська громада: здійснена атака FPV-дроном, дроном-камікадзе, також ворог здійснив пуск авіабомб КАБ;
  • Шалигинська громада: був мінометний обстріл та удар FPV-дроном.

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Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651)


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