Впродовж дня загарбники із різного озброєння обстріляли 12 громад Сумщини, троє поранених
Впродовж дня понеділка, 2 вересня, окупанти здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 219 вибухів на території 12 громад області. Троє місцевих мешканців зазнали поранень.
Про це повідомляє Сумська ОВА у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Білопільська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ, внаслідок чого поранення дістав цивільний місцевий житель, також росіяни обстріляли громаду з РСЗВ, одна цивільна людина зазнала поранення;
- Середино-Будська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV, удари FPV-дронами. Внаслідок влучання дрона поранена цивільна місцева мешканка, також ворог бив з міномета;
- Миропільська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами;
- Юнаківська громада: росіяни здійснили ракетний удар;
- Буринська громада: зафіксовано обстріл з міномета;
- Кириківська громада: загарбники завдали ракетного удару;
- Краснопільська громада: ворог бив із артилерії, зафіксовано і скид з БПЛА вибухових пристроїв, мінометний обстріл, атаку FPV-дроном, дроном-камікадзе;
- Есманьська громада: здійснено мінометний та артилерійський обстріли, атаку FPV-дроном, скидання з БПЛА вибухових пристроїв;
- Хотінська громада: був авіаудар КАБ та удар FPV-дроном;
- Великописарівська громада: здійснено скид вибухового пристрою з БПЛА, удар FPV-дроном, артилерійський обстріл та мінометний обстріли;
- Глухівська громада: здійснена атака FPV-дроном, дроном-камікадзе, також ворог здійснив пуск авіабомб КАБ;
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл та удар FPV-дроном.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль